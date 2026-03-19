Corrientes: buscan reunir $4 millones para que un niño pueda volver a oír

Sebastián tiene 9 años y padece hipoacusia bilateral de nacimiento. Su mamá, Patricia Liliana Gauna, busca ayuda para poder comprar nuevos audífonos, ya que los que utiliza desde hace años dejaron de funcionar y su situación auditiva se agrava.

Un tratamiento que no puede esperar

Según contó Patricia a El Litoral, Sebastián recibió sus primeros audífonos a los tres años, los cuales tuvieron una vida útil de casi siete años.

“Uno dejó de funcionar y el otro está a punto de dejar de hacerlo”, explicó. Actualmente, el niño ya no cuenta con audición del lado izquierdo y depende únicamente del dispositivo derecho, que también presenta fallas.

Esta situación impacta directamente en su vida cotidiana: “Le cuesta oír, le cuesta más todavía comprender, dialogar. Es cansador porque le cuesta mucho”, relató su madre.

Atención en Corrientes y cambio de vida

Para garantizar su tratamiento, Patricia decidió mudarse junto a su hijo a la ciudad de Corrientes, donde asiste al centro audiológico Integrar.

Allí, Sebastián realiza rehabilitación de lunes a viernes por la mañana, mientras que asiste a una escuela pública.

“Siempre nos pidieron que participe acá porque necesita rehabilitarse, le falta comprensión”, detalló.

El costo de los nuevos audífonos

Tras los estudios realizados recientemente, los especialistas confirmaron la necesidad urgente de reemplazar los dispositivos.

El valor de los nuevos audífonos supera los 4 millones de pesos, una cifra que la familia no puede afrontar por sus propios medios.

Patricia ya logró dejar una seña para adquirir el audífono izquierdo —modelo Sky Lumity 50 Up—, que llegará en aproximadamente un mes, pero aún debe completar el pago.

Rifas y venta de pastelitos para ayudar

Para reunir el dinero, Patricia apela a distintas estrategias. En su localidad natal, Ramada Paso, elabora y vende pastelitos cada quince días, además de organizar rifas.

En Corrientes Capital, también vende números para recaudar fondos mientras acompaña el tratamiento de su hijo.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias al alias “Shizuka.G”, a nombre de Patricia Liliana Gauna. Antes de realizar un pago se pide corroborar los datos contactandose al número personal de la mamá de Sebastian, que es 3794-026822.