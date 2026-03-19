Procesaron con prisión a un psicólogo acusado de abusar de un niño en Corrientes

Gustavo Norberto M. un psicólogo de 58 años de edad que ejerce en Corrientes, fue procesado con prisión por un grave caso de abuso sexual cometido contra un niño de cinco años, según resolvió este jueves la Justicia de la provincia.

Se trata del caso del "Niño Rayo", que llegó en las últimas horas a una instancia largamente gestionada por la familia de la víctima, luego de que el imputado, ahora más cerca de un juicio, haya sido beneficiado en diversas instancias recursivas y la causa fuera revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con el patrocinio de la abogada Andrea Quincose Vilalta, la familia del menor logró torcer la estrategia de la defensa -encabezada por Jorge Buompadre- y que durante la mañana de este jueves la jueza de Garantías Amelia Zair Nicolás (Ex jueza de Instrucción 5), decretara el procesamiento con prisión preventiva.

El psicólogo afronta el cargo de abuso sexual con acceso carnal de un menor de cinco años de edad y en caso de que sea hallado culpable en un juicio, le podría caber una condena de entre 6 y 15 años de prisión, según lo indica el Artículo 119 3er párrafo del Código Penal.

Esto es así luego de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes revocara un sobreseimiento con el que resultó beneficiado el acusado en 2022 y confirmara el encause del expediente a juicio, con lo cual la defensa de Gustavo M. recurrió a la Corte, donde declararon inadmisible el recurso.

La resolución de hoy en sus 41 páginas contiene pasajes impactantes de cómo ocurrieron los hechos, basados principalmente en el testimonio de la persona que denunció ser atacada por el profesional, y que hablan de un grave caso abuso cometido contra un niño.