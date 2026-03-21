Corrientes: así será la atención en hospitales y CAPS durante el fin de semana largo

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó este sábado que están garantizadas las guardias en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) durante el fin de semana extra largo.

Desde la cartera sanitaria indicaron que la organización del servicio se realiza de manera descentralizada, por lo que cada hospital dispone y refuerza su esquema de atención según la demanda, con el objetivo de asegurar la cobertura médica en toda la provincia.

CAPS con guardias y atención de emergencias

En cuanto a los Centros de Atención Primaria de la Salud, se confirmó que también contarán con guardias activas, articuladas con la Dirección de Emergencias Sanitarias 107.

Los CAPS que dispondrán de este servicio son:

CAPS N° 3 (barrio 1.000 Viviendas)

CAPS N° 4 (barrio Laguna Seca)

CAPS N° 5 (barrio Dr. Montaña)

CAPS N° 9 (barrio 17 de Agosto)

CAPS N° 10 (barrio Molina Punta)

CAPS N° 15 (barrio Pirayuí 550 Viviendas)

Estos centros estarán preparados para responder ante urgencias y emergencias, en coordinación con el sistema provincial.

Vacunación en la Estación Saludable

Por otra parte, se informó que la Estación Saludable ubicada en plaza Cabral funcionará con vacunación los días lunes y martes, en el horario de 9 a 14.

Desde el Ministerio remarcaron la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, incluso durante los feriados.