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Pescadores capturaron y liberaron un surubí de 43 kilos en Corrientes

El ejemplar fue capturado durante una salida en el río por guías de pesca en Esquina.

Por El Litoral

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 16:56

Pescadores lograron capturar un surubí de 43 kilos durante una salida para evaluar el estado del río en la localidad correntina de Esquina.

El hecho ocurrió el sábado cerca de las 17, cuando los guías de pesca Chito Miño y Damián Pellegrini, junto a Dani Calabria, salieron a recorrer con el río. 

Durante la recorrida, utilizando carnada natural (mojarra), lograron capturar un surubí de gran porte, una pieza destacada para la pesca deportiva en Corrientes, tanto por su tamaño como por el contexto del río.

Tras la captura, los pescadores realizaron la devolución del ejemplar al agua, en línea con las prácticas de pesca con devolución, fundamentales para la preservación de especies emblemáticas del litoral.

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