El SMN anunció alerta amarillo por tormentas fuertes para Corrientes

Corrientes amaneció este domingo con lluvias, las cuales iniciaron en la madrugada y prometen extenderse durante toda la jornada. En tanto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por tormentas fuertes para todo el territorio de la provincia.

Para este 22 de marzo las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 28°C, con precipitaciones durante todo el día.

Es por ello que el SMN advierte que la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Desde la entidad esperan:

Precipitaciones abundantes en cortos períodos

Actividad eléctrica

Ocasional granizo

Ráfagas de hasta 80 km/h

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Por todo lo mencionado se pide a la población tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes o pérdida materiales.

