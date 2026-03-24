Aumento de combustibles en Corrientes: cuánto cuestan la nafta y el diesel en YPF y Shell

En una jornada marcada por la inestabilidad del mercado energético, los surtidores de Corrientes registraron este martes un nuevo incremento en todos sus segmentos.

El ajuste responde, según referentes del sector, al alza sostenida del petróleo a nivel mundial, lo que impactó de manera inmediata en las estructuras de costos de las principales banderas que operan en la región.

En las estaciones Shell, los nuevos valores de referencia se ubicaron en $1988 para la nafta súper, mientras que la línea V-Power escaló hasta los $2226 y el V-Power Diesel se posicionó como el producto más caro a $2377.

Por su parte, en la petrolera estatal YPF, los precios quedaron conformados de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1958

Infinia: $2130

Infinia Diesel: $2236

Diesel 500: $2238

El factor internacional y el barril Brent

El propietario de una estación de bandera YPF, Bruno Bernes, explicó que el escenario actual está fuertemente condicionado por factores externos.

“La volatilidad está directamente vinculada al valor del crudo, que viene en aumento como consecuencia de la guerra en Medio Oriente”, señaló el empresario, destacando que el componente central del precio es el petróleo.

Si bien desde la compañía nacional se había anticipado una política de ajustes moderados, Bernes advirtió que el barril Brent —referencia utilizada por el mercado local— ya muestra una tendencia alcista que se traslada inevitablemente al consumidor final.

“Ese indicador ya muestra una tendencia en alza y el corazón de la composición del precio es el crudo”, sostuvo a Radionord.

Retracción del consumo

Más allá de los costos operativos, la preocupación de los estacioneros se centra ahora en el comportamiento de la demanda. Ante la sucesión de incrementos en lo que va del año, el sector ya percibe señales de alerta en las ventas diarias.

“Vamos a empezar a ver una baja en la demanda como consecuencia de estos incrementos”, concluyó Bernes, quien subrayó que la incertidumbre internacional, sumada a las políticas de costos del Gobierno Nacional, mantiene al sector en un estado de monitoreo constante ante la falta de una proyección clara a futuro.