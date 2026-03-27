Aguas de Corrientes recuperó 185 kilos de plástico y fortaleció su gestión ambiental

Aguas de Corrientes recuperó 185 kilogramos de residuos plásticos de alta densidad (Pead) durante el primer retiro realizado en el marco de un convenio con la planta de reciclaje Ecoquiru, ubicada en Margarita Belén, Chaco. El material provino de tareas de reparación y renovación de redes con las que se recuperaron cajas y tapas de medidores, mangueras, chicotes y piezas varias.

El convenio con la planta de reciclaje

El acuerdo establece un sistema de puntos que permite canjear los residuos recolectados por productos fabricados en Ecoquiru. La medida promueve la valorización de los materiales y fomenta la economía circular. La transformación de Pead en madera plástica reduce la cantidad de desechos y genera insumos con aplicaciones industriales y urbanas.

Desde la empresa señalaron que todas las áreas involucradas en reparaciones y mantenimiento colaborarán en la recolección de residuos. El objetivo es aumentar los volúmenes recuperados y optimizar su aprovechamiento. Además, otros retiros de material están programados para los próximos días.

La gestión de los desechos es coordinada por el área de Gestión Ambiental y Saneamiento de Aguas de Corrientes, que supervisa el proceso de envío y valorización de los residuos.