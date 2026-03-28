Extraños hechos que rodean a la crucifixión de Jesús

Cuando se acerca Semana Santa todos los años, es común recordar los hechos enigmáticos ocurrido en torno a la pasión y muerte de Cristo. Diarios, radios, televisión y ahora todas las plataformas de internet, reflejan como fue la muerte de Jesús. Es un tiempo especial para hacer reflexiones sobre la vida de cada uno y que nos espera después. Aunque la gran mayoría aprovecha para hacer escapadas turísticas o tomarse unas mini vacaciones. Veamos pues cuales son los hechos misteriosos relacionados con esta temática.

La lanza de Longinus

Nunca imaginó el centurión romano Cayo Longinus, la trascendencia que tendría en la historia de la humanidad su acción cuando atravesó el costado izquierdo del cuerpo de Jesús con una lanza, para comprobar si Jesús estaba realmente muerto y de la herida provocada brotó sangre y agua. José de Arimatea conservó en su poder esta lanza que después pasó a integrar la colección de cosas relacionadas con la muerte de Jesús, el Santo Grial, la corona de espinas, los clavos y el Santo Sudario.

La lanza de Longinus se convirtió durante muchos en el talismán más deseado por emperadores y reyes, como símbolo del poder. Todos anhelaban tener la lanza como una señal indiscutida de poder. Fue la madre del primer emperador cristiano, Constantino, quien la encontró y se la regaló a su hijo. Luego la tuvo Carlos Martel, quien con su ayuda se dice que pudo vencer y alejar a los árabes de Francia. Luego perteneció a Carlomagno quien la recibió de manos del Papa en roma. Un personaje funesto de la historia que siempre quiso tenerla fue Adolf Hitler, pero al parecer pos sus oscuros planes de gran maldad, no consiguió beneficio alguno de la lanza sino todo lo contrario, llegó a perder su inmenso imperio en la guerra. Hoy la lanza está nuevamente en Holfburg, de donde fue sacada por Hitler en 1939. El Fuhrer llegó a tener en su poder la lanza e hizo construir una bóveda cemento en Nuremberg, donde se pasaba horas encerrado con este mágico objeto. El 30 de abril de 1945 las tropas norteamericanas entraron a Nuremberg y llegaron a la bóveda, donde se apoderaron de la lanza.

Dos horas después de esto, Hitler que estaba en su bunker de Berlín, se suicidó. George Patton, que comandó las tropas que tomaron la lanza, dos meses después, murió en un accidente automovilístico. En 1947 Estados Unidos devolvió la lanza, pero muchos sospecharon que era una réplica y no la verdadera, ya que los alemanes habrían puesto una réplica en su lugar. En fin, todo es posible en esta rara historia.

El Santo Grial

Era la copa o cáliz que utilizó Jesús en la última cena y fue utilizado también como recipiente en el que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo crucificado. Su simbolismo representa una plenitud interior y en la Edad Media, los caballeros templarios tenían a su a su cargo su cuidado y custodia. Allí estuvo también involucrado el famoso Rey Arturo. En torno al cáliz hay muchas historias, aunque no todas verdaderas.

El Arca de la Alianza

Según la leyenda era una caja o arca de madera que contenía las dos piedras o tablas de la Ley, escritas por el propio Dios y entregadas a Moisés en el Monte Sinaí. También contenía la vara que Aaron hizo reverdecer y un vaso que contenía el Maná, que alimentó al pueblo judío en su ida por el desierto. Simbolizba la unión de Dios con el pueblo judío.

Era de madera de acacia revestida por dentro y por fuera con láminas de oro puro, medía 1,30 metro de largo por 80 cm. de alto.Se cree que el arca desapareció cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor II invadió Jerusalén. El arca habría sido llevada preventivamente a un lugar secreto ignorándose hasta el día de hoy su verdadero paradero.

El Santo Sudario

Es una tela de lino y algodón de 4,40 mt. De largo y 1,10 de ancho. Se cree que con ella se envolvió el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo al momento de ser retirado de la cruz. En la tela se puede ver el contorno de un hombre crucificado, asimismo es notable el detalle de los clavos en las manos, que no estarían atravesando las palmas, sino las muñecas. Era común que se atravesaran las manos a la altura de las muñecas, para que pudieran soportar el peso de la víctima.

El Santo Sudario, según los múltiples estudios científicos a los que fue sometido, se corresponde con la tela con la que fue envuelto el cuerpo de Jesús una vez muerto en la cruz.Sus coincidencias son concluyentes y el Santo Sudario se nos presenta ante nuestros ojos como un impresionante recordatorio de la pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.