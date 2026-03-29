Alerta por calor extremo en Corrientes: hasta cuándo seguirá la ola de altas temperaturas

Luego de un fin de semana con temperaturas elevadas en Corrientes, el Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que gran parte de la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por calor extremo.

De acuerdo al pronóstico, el calor intenso continuará con máximas elevadas en los próximos días. Para este lunes se prevé una temperatura máxima de 36 grados, con cielo parcialmente soleado. El martes las condiciones serán similares, con una máxima de 35 grados.

En tanto, el miércoles se espera una máxima de 34 grados, mientras que el jueves descendería levemente a 33 grados y el viernes volvería a ubicarse en torno a los 34 grados.

Durante toda la semana predominarán los días soleados o con escasa nubosidad, lo que intensificará la sensación térmica.

Según el pronóstico extendido del SMN, el alivio llegaría recién la próxima semana, cuando se prevén precipitaciones que estarán acompañadas por un marcado descenso de la temperatura. Incluso, las máximas podrían bajar hasta los 16 grados, generando un cambio significativo en las condiciones climáticas.