Unne: proponen crear alimento balanceado para bovinos con un subproducto del arroz

Durante la última etapa del cursado de la carrera de ingeniería Industrial de las entonces estudiantes Luana Cassiet y Nayibe Mattos, en la región nordeste, y en particular en la provincia de Corrientes, se registraron incendios de grandes dimensiones que, entre diversas consecuencias, generaron la dificultad de muchos productores ganaderos de conseguir alimento para sus animales.

Ante ello, decidieron que para su trabajo final de graduación pondrían el enfoque en generar un subproducto regional alternativo para la alimentación del ganado, y en particular para atender la demanda de pequeños y medianos productores.

Asimismo, consideraron utilizar como insumo algún subproducto no utilizado o subutilizado en la industrialización de productos primarios del NEA.

De la consulta con docentes de la carrera, profesionales y productores, identificaron en el afrecho de arroz una oportunidad para el objetivo de su trabajo de graduación.

Se trata de un subproducto de la industrialización del arroz, que puede representar hasta el 10% del volumen del arroz procesado.

El afrecho de arroz aporta energía y fibra digestible al alimento balanceado. Su contenido de grasa vegetal y proteína complementa los granos de maíz y las harinas proteicas, mejorando el aprovechamiento ruminal y aportando vitaminas y minerales naturales.

Si bien suele destinarse como forraje, en realidad gran parte de la generación de afrecho no es aprovechada en forma óptima.

En ese contexto, las estudiantes Cassiet y Mattos se plantearon específicamente evaluar la factibilidad técnica, productiva, económica y financiera de la instalación de una planta de alimentos balanceados a base de afrecho de arroz y maíz, destinada a las etapas de recría y engorde de ganado bovino.

Para avanzar en su proyecto, se contactaron con la Dra. Clara Alegre, docente de la Asignatura “Procesos Industriales” de la carrera de Ingeniería Industrial (FCA-Unne) y además realizaron consultas y visitas a la empresa Yvate, especializada en nutrición bovina, porcina y equina que fabrica su propia línea de productos a través de su planta elaboradora de alimentos balanceados.

Tras un largo proceso de trabajo, finalmente presentaron el anteproyecto «Transformación sustentable del afrecho de arroz en la producción de alimento balanceado para bovinos», con el que se recibieron de ingenieras industriales.

En diálogo con Unne Medios, la Ing. Ind. Cassiet, la Ing. Ind. Mattos y la Dra. Alegre brindaron detalles de la propuesta presentada y resaltaron que podría posicionarse como una alternativa atractiva en respuesta a una demanda del sector productivo, dando valor a un producto no aprovechado de forma óptima y que incluso puede constituirse en un problema ambiental si se acumula en volúmenes importantes.

Importancia del Trabajo

Según destacaron en la exposición del proyecto, el estudio demuestra que la instalación de una planta de alimento balanceado para bovinos es técnicamente viable y económicamente rentable, como base para la transformación del afrecho.

En el trabajo se plantea como ubicación óptima de la planta a la localidad de Mercedes, Corrientes, por su cercanía a las principales plantas industriales de arroz, aspectos logísticos, entre otros aspectos.

“La disponibilidad de insumos, la demanda regional y los resultados financieros favorables respaldan su implementación, consolidándola como una opción estratégica para el desarrollo de la producción ganadera regional”, fundamentaron.

Como producto se propone un alimento balanceado para bovinos, elaborado a partir de afrecho de arroz, maíz, harina de soja, pellets de trigo y girasol, y aditivos nutricionales (minerales y vitaminas).

Se proyectan dos formulaciones de alimento balanceado, una para recría orientada al crecimiento y desarrollo del animal, y otra formulación destinada a la fase de engorde, para maximizar la ganancia de peso y la eficiencia productiva.

Las autoras del proyecto denominaron al producto como «NUTRI-BOV», un alimento balanceado para Bovinos, que aporta un rendimiento óptimo, salud y sostenibilidad.

En las distintas etapas del trabajo se hicieron análisis de costos, inversión y rentabilidad, estudios de mercado, del proceso productivo, de maquinaria y mano de obra necesarias, localización, impacto ambiental, entre las principales variables contempladas.

Relevancia

En la entrevista con Unne Medios, la Ing. Ind. Luana Cassiet expuso que “el trabajo cumplió el objetivo de demostrar la viabilidad de aprovechar y dar valor a un subproducto no utilizado” y su potencial como alternativa factible para la alimentación ganadera, reemplazando en parte a otros insumos.

Destacó que como parte del trabajo se presentó una propuesta completa y en detalle de una planta de elaboración, con todas sus etapas, como forma de exponer la viabilidad de que el aprovechamiento del afrecho se transforme en una actividad económica-productiva.

“Consideramos que el proyecto tiene un gran potencial, porque aprovecha un recurso disponible para atender una demanda existente como es la necesidad de optimizar la disponibilidad de alimentos para el ganado en la región”, resaltó la flamante profesional, quien durante el último tramo del cursado de la carrera accedió a una pasantía en una importante empresa del sector arrocero, en la que empezó a trabajar formalmente tras su graduación.

Por su parte, la Ing. Ind. Nayibe Mattos también se refirió a la satisfacción por la calidad y pertinencia del proyecto presentado y la viabilidad de su concreción.

Indicó que la propuesta se enmarca en el concepto de economía circular, en el que se podría aportar agregado de valor con un nuevo producto, reduciendo a la vez volúmenes de un residuo de la industria arrocera.

“Creemos que utilizar el afrecho de arroz como insumo para alimentación balanceada del ganado podría aportar al desarrollo de la actividad ganadera de la región, que concentra casi el 25% del stock ganadero del país”, indicó la ingeniera industrial, quien se encuentra trabajando actualmente en el sector ganadero.

En tanto, la Ing. Qca. (Dra.) Clara Alegre, resaltó que desde su rol de tutora pudo comprobar el esfuerzo realizado por las autoras, “quienes se recibieron en tiempo y forma, aprovechando recursos que le brinda la Universidad y la Facultad”.

Recordó que Ingeniería Industrial es una carrera reciente en la Unne, creada en el año 2018, que está registrando sus primeras camadas de graduados y graduadas, y para los trabajos de graduación se plantea como enfoque principal la búsqueda de propuestas de agregado de valor a procesos productivos, y en lo posible de impacto regional.

“El proyecto de Cassiet y Mattos aborda una problemática concreta y plantea una solución innovadora y factible” concluyó.

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