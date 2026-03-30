Viral en Corrientes: la historia detrás del emotivo video de la preceptora de la Escuela Normal

Un video capturado en las aulas de la Escuela Normal de la capital correntina se volvió viral tras mostrar la emotiva despedida de los alumnos de sexto año, división B, C y H, a su preceptora, Yesica Cendoya. Hasta el momento de esta publicación, el posteo ya cuenta con más de 147 mil reacciones, miles de compartidos y cientos de comentarios que destacan el gesto de los jóvenes.

La sorpresa fue planificada minuciosamente: los estudiantes fingieron que una compañera se encontraba "descompuesta" dentro del salón para atraer a la educadora.

Ante la preocupación de Cendoya, quien acudió rápidamente al lugar, los alumnos la recibieron con un ramo de flores y un obsequio especial, transformando el momento de tensión en una ovación.

Educación emocional y cercanía

En diálogo con El Litoral, Yesica Cendoya explicó que la situación se dio porque este año deja su rol de preceptora para tomar horas cátedra con alumnos más chicos. "Esa misma mañana les había contado que era mi último día con ellos y noté mucha tristeza, pero nunca imaginé una sorpresa tan significativa", relató.

La docente, quien acompañó al grupo durante el año pasado y el actual, destacó la importancia de la educación emocional en el nivel secundario:

"Siempre consideré fundamental trabajar no solo desde lo pedagógico, sino también desde la contención, entendiendo que los adolescentes atraviesan una etapa compleja y muchas veces cargan con situaciones personales difíciles".

Impacto en redes sociales

El video no solo impactó en la comunidad educativa local, sino que escaló a nivel nacional con cifras que reflejan la sensibilidad del contenido:

Me gusta: +147.000

Compartidos: 4.969

Comentarios: +300

Para Cendoya, el gesto de los alumnos de la Escuela Normal es el resultado de un espacio de "escucha y cercanía" construido durante su permanencia en la preceptoría, cerrando un ciclo marcado por el afecto mutuo antes de su cambio de funciones dentro de la institución.