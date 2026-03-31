Corrientes: exigen informes y la terminación de la autovía de Ruta 12

La diputada provincial Sofía Brambilla presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de Corrientes para solicitar información sobre el estado de la Autopista Urbana sobre la Ruta Nacional 12.

El pedido está dirigido a la Dirección Nacional de Vialidad y también exige que se tomen medidas urgentes para concluir la obra.

Demoras y compromisos incumplidos

La obra fue iniciada en 2018 con un plazo de ejecución de 24 meses, pero continúa inconclusa tras varios años.

Según se recordó en el proyecto, en febrero de 2025 se informó que el avance era del 56% y que restaban 16 meses para su finalización, plazos que no se habrían cumplido.

“No podemos seguir naturalizando obras eternas”, expresó Brambilla.

Impacto en la ciudad y la región

La funcionaria remarcó que el tramo intervenido afecta uno de los principales accesos a la ciudad, incluyendo la conexión con el Aeropuerto Internacional “Dr. Fernando Piragine Niveyro” y rutas clave para localidades cercanas.

“Esta autopista es clave para la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo económico de Corrientes”, sostuvo.

Preocupación del sector productivo

El proyecto también menciona que distintos sectores empresariales manifestaron su preocupación por la paralización de la obra.

Advirtieron sobre el impacto negativo en la logística, la actividad económica y la seguridad vial.

“Exigimos transparencia y que se termine”

Brambilla insistió en la necesidad de respuestas concretas y avances reales en la obra.

“Estamos hablando de una obra estratégica que lleva años de demoras, promesas incumplidas y perjuicios concretos para la gente”, afirmó.

Y concluyó: “Exigimos transparencia, explicaciones y, sobre todo, que se termine”.