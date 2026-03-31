Corrientes impulsa la campaña de vacunación antigripal tras una reunión del Consejo Federal de Salud

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari , participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde se presentaron avances en la campaña de vacunación antigripal y en la preparación del sistema sanitario ante la temporada de enfermedades respiratorias. La agenda incluyó además la situación epidemiológica de Chikungunya y el acuerdo de cooperación con Unicef.

Durante el encuentro, se destacó el tablero de seguimiento de vacunación, que permite monitorear en tiempo real el avance de las coberturas y el stock disponible en cada provincia. Según los datos presentados, la cobertura del personal de salud mostró un aumento del 21% en la primera semana respecto a 2025.

El Cofesa también abordó la Campaña Nacional de Invierno, que busca reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante virus respiratorios. La estrategia contempla prevención, organización de servicios, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y distribución de medicamentos e insumos esenciales.

En Corrientes, la iniciativa “La Noche de las Vacunas” se llevó adelante el pasado viernes en la plaza Cabral, donde más de 1.300 personas de distintas edades accedieron a la inoculación sin turno previo. La jornada permitió completar esquemas del calendario nacional y aplicar dosis contra la gripe, el covid-19 y el dengue.

El ministro Lanari confirmó que desde Nación se recibieron "más de 57 mil dosis de vacunas antigripales para adultos y chicos”. Del mismo modo, adelantó que la próxima semana llegará otro lote destinado a los adultos mayores.

Otros ejes del encuentro federal

Por otra parte, se anunció una nueva etapa del Plan Remediar, orientada a mejorar la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención y a optimizar recursos para enfermedades de alta prevalencia. La iniciativa busca fortalecer la eficiencia y trazabilidad de los insumos en todo el país.

En materia de mortalidad materno infantil, se ratificó el acuerdo de cooperación con Unicef para 2026-2027. El trabajo se centra en mejorar sistemas de información, producción de datos y la implementación de intervenciones basadas en evidencia, con énfasis en poblaciones vulnerables.

Además, la actualización sobre Chikungunya indicó 257 casos confirmados, concentrados principalmente en Salta y con circulación autóctona en otras jurisdicciones. Se resaltaron las acciones de bloqueo y la guía para el manejo clínico de casos, así como la necesidad de fortalecer medidas preventivas.