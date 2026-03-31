¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Juan Pablo Valdés calor en Corrientes Paso internacional Juan Pablo Valdés calor en Corrientes Paso internacional
Juan Pablo Valdés calor en Corrientes Paso internacional Juan Pablo Valdés calor en Corrientes Paso internacional
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Hasta el domingo

Habilitan un paso internacional entre Corrientes y Paraguay por Semana Santa

Se trata del cruce entre Ituzaingó y Ayolas sobre un tramo de la represa Yacyretá, los horarios y días habilitados.

Por El Litoral

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 19:46
gentileza

Por Semana Santa, la Entidad Binacional Yacyretá confirmó la habilitación excepcional del cruce fronterizo que une la ciudad correntina de Ituzaingó con Ayolas. La medida permitirá el tránsito vehicular sobre el coronamiento de la represa, una vía estratégica que conecta Argentina y Paraguay y que, en esta ocasión, busca facilitar la circulación de personas durante una de las fechas más importantes del calendario religioso.

Horarios

Según el comunicado oficial, el paso ya se encuentra habilitado (desde este lunes) hasta el domingo 5 de abril inclusive. Durante ese período, quienes deseen cruzar de un país a otro podrán hacerlo en el horario establecido de 9 a 19.

gentileza

Desde la EBY indicaron que la decisión responde al aumento habitual de movimientos turísticos y familiares en Semana Santa, por lo que se dispuso esta apertura temporal para mejorar la conectividad en la región.

Una vez finalizado el período especial, el cruce volverá a su esquema habitual de funcionamiento. Mientras tanto, se espera un importante flujo de vehículos entre ambas localidades, especialmente desde Corrientes, donde el paso representa una alternativa clave para viajar hacia Paraguay.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD