Habilitan un paso internacional entre Corrientes y Paraguay por Semana Santa

Por Semana Santa, la Entidad Binacional Yacyretá confirmó la habilitación excepcional del cruce fronterizo que une la ciudad correntina de Ituzaingó con Ayolas. La medida permitirá el tránsito vehicular sobre el coronamiento de la represa, una vía estratégica que conecta Argentina y Paraguay y que, en esta ocasión, busca facilitar la circulación de personas durante una de las fechas más importantes del calendario religioso.

Horarios

Según el comunicado oficial, el paso ya se encuentra habilitado (desde este lunes) hasta el domingo 5 de abril inclusive. Durante ese período, quienes deseen cruzar de un país a otro podrán hacerlo en el horario establecido de 9 a 19.

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Desde la EBY indicaron que la decisión responde al aumento habitual de movimientos turísticos y familiares en Semana Santa, por lo que se dispuso esta apertura temporal para mejorar la conectividad en la región.

Una vez finalizado el período especial, el cruce volverá a su esquema habitual de funcionamiento. Mientras tanto, se espera un importante flujo de vehículos entre ambas localidades, especialmente desde Corrientes, donde el paso representa una alternativa clave para viajar hacia Paraguay.