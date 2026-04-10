Alfabetización temprana en Corrientes: un informe provincial destaca el rol de la familia

El Ministerio de Educación de Corrientes presentó los resultados de una investigación que analizó el rol de las familias en la alfabetización temprana y su articulación con el nivel inicial. El estudio fue realizado por la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa.

A través de los análisis, se sostiene que el proceso de alfabetización comienza en el hogar, a partir de interacciones cotidianas y el desarrollo del lenguaje en la vida familiar.

La investigación incluyó análisis documentales, encuestas a familias de niños de cinco años y entrevistas en instituciones educativas de la provincia, lo que permitió una mirada integral del fenómeno.

Entre los principales resultados, se destacan los siguientes puntos:

Las familias cumplen un rol activo en la alfabetización temprana.

La convivencia de lenguas como español, guaraní y portugués constituye una riqueza cultural, aunque representa un desafío para las políticas educativas.

Se observa una alta exposición de niños a pantallas, mientras que las prácticas de lectura tienen menor presencia.

En los hogares se prioriza la escritura como preparación para el ingreso al primer grado, lo que refleja una mirada del nivel inicial como etapa propedéutica.

Las familias demandan mayor orientación por parte de las escuelas para acompañar los procesos de aprendizaje en el hogar.

Se evidencia una alta valoración del jardín de infantes como espacio de socialización y aprendizaje.

Es así que el estudio identifica líneas de trabajo en las políticas educativas provinciales que reconocen la alfabetización como un proceso social y cultural que se inicia en el ámbito familiar.

No obstante, persisten desafíos vinculados a fortalecer la participación de las familias y consolidar la identidad pedagógica del nivel inicial. Los resultados aportan insumos claves para el diseño de políticas que garanticen trayectorias escolares más equitativas desde los primeros años.