Corrientes a Malvinas: qué lugares visitarán los 20 excombatientes en su viaje a las islas

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este viernes la despedida de un nuevo grupo de héroes correntinos que partieron hacia las Islas Malvinas. El contingente, integrado por 20 excombatientes, un coordinador y dos periodistas, despegó a las 15:00 desde el aeropuerto internacional Piragine Niveyro en lo que representa la séptima edición de esta iniciativa financiada íntegramente por la provincia.

"Estamos orgullosos de acompañarlos. Es un honor ratificar este compromiso con nuestros héroes", expresó Valdés durante el encuentro en la terminal aérea, donde los veteranos estuvieron acompañados por sus familiares.

El mandatario subrayó que Corrientes es la única jurisdicción del país que ejecuta este tipo de traslados, consolidando la causa Malvinas como una política de Estado orientada a la "malvinización" y la reparación histórica.

Un viaje para sanar y recordar

Para el gobernador, la posibilidad de que los ex soldados regresen al escenario del conflicto bélico de 1982 tiene un valor terapéutico y simbólico fundamental. “Cada soldado tiene una mirada distinta. Ser reconocidos hoy como héroes junto a sus seres queridos es un momento de profunda reflexión para sanar heridas”, remarcó Valdés, vinculando el viaje con la memoria colectiva y el sentimiento nacional.

Antes de dirigirse al aeropuerto, la comitiva fue recibida por el ministro de Seguridad, Adán Gaya, quien ratificó el apoyo permanente de la cartera a los centros de excombatientes de toda la provincia.

El itinerario

Los veteranos correntinos iniciaron su travesía con una escala en Buenos Aires, desde donde volarán hacia Río Gallegos para realizar el cruce final a las islas. El cronograma de actividades en suelo malvinense incluye:

Homenaje en el Cementerio de Darwin .

Recorrido histórico por los montes Dos Hermanas, Kent y Harriet .

Visita al casco urbano de Puerto Argentino.

El regreso del contingente está previsto para el próximo 18 o 19 de abril, sujeto a las condiciones climáticas y la disponibilidad de vuelos internacionales desde el archipiélago.