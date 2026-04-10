Sancionan a policías que tiraban basura desde un patrullero

n El ministro de Seguridad, Adán Gaya, confirmó ayer la aplicación de sanciones a efectivos de la Policía provincial tras la difusión de un video que los muestra arrojar basura desde un patrullero en la ciudad de Corrientes.



El hecho, que se viralizó con rapidez en redes sociales, generó una fuerte repercusión pública y motivó la intervención inmediata de las autoridades, en consonancia con las políticas de control, transparencia y disciplina institucional que rigen a la fuerza.

La difusión de las imágenes provocó cuestionamientos en la opinión pública y situó bajo escrutinio el accionar del personal involucrado, reavivando el debate sobre la responsabilidad de los agentes estatales y el cumplimiento de los deberes inherentes a la función pública.

El funcionario provincial ratificó la autenticidad del material audiovisual y confirmó la pertenencia de los implicados a la institución policial. En ese contexto, aseguró: “Eran agentes de nuestra fuerza. Tomé conocimiento en el primer momento y fueron sancionados como corresponde”.

El incidente trascendió luego de que un vecino registrara y difundiera el video en plataformas digitales, evidenciando una situación irregular protagonizada por personal uniformado.

Según se observa en el registro audiovisual, los efectivos policiales fueron filmados arrojando residuos en un terreno baldío ubicado en la zona del ex Hipódromo de la capital correntina.

El hecho ocurrió sobre la calle Don Justino, donde se visualiza una unidad oficial estacionada mientras se descargaban bolsas de basura, configurando un basural clandestino a plena luz del día.

En la secuencia también se distingue la participación de personas vestidas de civil junto a dos agentes uniformados, quienes depositaban desechos en el predio, lo que profundizó la repercusión del caso y consolidó la intervención disciplinaria de las autoridades competentes.