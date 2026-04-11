Las cartas que los estudiantes correntinos enviaron a Malvinas

A 44 años de la Guerra de Malvinas, la memoria sigue viva en las nuevas generaciones. Esta vez, a través de palabras escritas con puño y letra por estudiantes del Colegio Nacional "General San Martín", que encontraron una forma profunda y conmovedora de rendir homenaje a los veteranos.

La comunidad educativa fue protagonista en la despedida del séptimo contingente correntino que viajó hacia las Islas Malvinas. La delegación estuvo integrada por diez excombatientes que emprendieron su esperado regreso al archipiélago, llevando consigo cientos de cartas escritas por alumnos de 1° a 6° año.

El gesto, impulsado por la institución, buscó acercar a los jóvenes a la historia reciente del país, generando un puente entre generaciones. En cada carta, los estudiantes plasmaron reflexiones, agradecimientos y sentimientos hacia quienes combatieron en 1982.

La participación de alumnos de 5° 2° en el acto de despedida le dio un marco aún más emocionante a la jornada. Allí, entre aplausos y emoción, se hizo entrega de los mensajes que acompañarían a los veteranos en su viaje, cargados de memoria, respeto y reconocimiento.

Colegio Nacional "General San Martín"

Una de las imágenes más impactantes que trascendió fue tomada en 2025, en el Cementerio Militar Argentino de Darwin, en la Isla Soledad. Allí se observa el instante en que un excombatiente deposita las cartas que le fueron entregadas por los estudiantes el año anterior, en un acto íntimo y profundamente simbólico.

Colegio Nacional "General San Martín"

Ese momento resume el espíritu de la iniciativa de mantener viva la memoria, honrar a quienes lucharon y tender lazos entre el pasado y el presente. Las cartas no solo cruzaron kilómetros, sino también generaciones, llevando consigo el sentir de una juventud comprometida con la historia.

“Gratitud eterna a quienes lucharon y ofrendaron sus vidas por la Patria”, expresaron desde la institución, reafirmando un mensaje que, a más de cuatro décadas del conflicto, sigue resonando con fuerza en cada rincón del país.