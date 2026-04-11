Corrientes: un aguará guazú murió tras ser atropellado en la Ruta 12

Un aguará guazú murió tras ser atropellado sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías de la localidad correntina de Ituzaingó. Se trata de un nuevo caso que expone los peligros del tránsito que enfrenta la fauna silvestre.

El hallazgo del ejemplar generó preocupación en torno a la seguridad vial y la protección de animales salvajes en los corredores naturales.

El aguará guazú, identificado científicamente como chrysocyon brachyurus, cuenta con protección legal en la provincia. Su condición de "Monumento Natural" refuerza la importancia de preservar la especie.

En ese contexto, crecen los pedidos para mejorar las medidas de prevención en rutas que atraviesan ecosistemas sensibles. La señalización adecuada y la reducción de la velocidad aparecen como claves para evitar nuevas pérdidas.