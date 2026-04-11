El trágico hundimiento del Titanic

Fue la tragedia marítima civil más grande en la historia de la humanidad, el Titanic, orgullo de la compañía naviera White Star, había zarpado del puerto de Southampton, al sur de Inglaterra el 10 de abril, rumbo a Nueva York, llevando a bordo a 2224 personas entre tripulantes y pasajeros. El choque contra el gigantesco iceberg se produjo el 14 a las 23,40 y allí comenzó a hundirse y ya para las 2,30 de la madrugada del día 15, el barco se fue a pique, tragado por las heladas aguas del Atlántico, pero los enigmas y misterios en torno a su hundimiento, aún hoy persisten.

Se partió en dos y fue a aparar a 3800 metros en el fondo del mar. Actualmente no queda un solo pasajero con vida que haya sobrevivido al naufragio. Su historia apasionó a muchos cineastas, como Jame Caneron, que llevó a Hollywood la historia, convirtiéndola en una gran película, una de las más taquilleras y famosas hasta el momento.

A última sobreviviente del Titanic fue Milvina Dean, que al momento de producirse la tragedia, tenía solo dos meses de vida. Murió el 31 de mayo del 2009 a los 97 años en Inglaterra. También hubo un argentino entre los sobrevivientes, Edgardo Andrews, que tenía 17 años en ese momento. Un hecho más que curioso:14 años antes de que se produjera el naufragio, se publicó el libro Futilidad, de Morgan Robertson, donde se contaba la historia de un gran barco que se creía insumergible y llevaba el nombre de Titán. Pasó exactamente lo mismo que en la realidad. Muchos consideran al hecho como una coincidencia y otros creen que el autor hizo una predicción de lo que sucedería años más tarde. Un verdadero misterio.

Hechos misteriosos

Hubo un caso increíble y sorprendente, dos sobrevivientes se conocieron a bordo de un bote salvavidas, Ellen Naster y Víctor Harrigan, se casaron 62 años después de la tragedia marítima, en Southampton, él tenía 97 años y ellas 96. Luego del hundimiento, ambos continuaron con sus vidas de modo separado, se casaron y quedaron viudos y seguían en contacto por cartas. Fueron invitados varios actores para celebrar que estén con vida. Así se fueron dando las cosas y finalmente se casaron en 1994. Vivieron juntos algunos años, acompañándose mutuamente hasta el final. Murieron con una diferencia de dos días. Esta pudo ser una historia de amor similar a la película de James Caneron, que pocos conocen. A veces la realidad supera a la ficción.

“Las mujeres y los niños primero..¡¡¡” era la orden dada por los oficiales de la nave para subir a los botes salvavidas. Y apareció el caso de un hombre que se salvó disfrazado de mujer. Era el pasajero irlandés Edward Ryan, quien reconoció esto en una carta enviada desde Estados Unidos a sus padres. Un hecho verídico que se resalta en la película, es que la banda orquesta del barco, tocó hasta el final para alentar a los pasajeros, ejecutando el himno “Más cerca de ti Dios míos”. El director de la orquesta tenía un valioso violón, que fue rescatado y posteriormente vendido en una subasta, por un millón y medio de dólares. El violín estaba en un bolso de piel y había sido un regalo de su novia, con la que pensaba casarse el terminar el viaje.

El capitán del barco era el experimentado marino Edward Smith. Quien, siguiendo la tradición marina, se mantuvo en pie sobre la cubierta de su barco hasta el final.

Algunos lo consideran una leyenda, pero mucho se ha escrito sobre una supuesta momia egipcia que era transportada en las bodegas del Titanic y cuya maldición habría alcanzado al barco, provocando su hundimiento.

Este relato se atribuye al periodista e investigador William Stead, quien viajaba en el barco y pereció en la tragedia. Según él, la momia había sido desenterrada en Luxor, en modo poco común, y vendida a un coleccionista británico. El traslado de la momia había desatado toda clase de calamidades que habrían alcanzado al barco en su viaje a Nueva York. Esto es realidad o superstición? La verdad nunca se supo, pero muchos supersticiosos y creyentes, se salvaron al desistir de viajar a último momento. Hubo en total 710 sobrevivientes del naufragio. El primer barco que llegó al rescate fue el Carpathia. Sus restos fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 a casi 4.000 metros de profundidad, por el oceanógrafo Robert Ballard, con ayuda de un mini submarino.