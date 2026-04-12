Así estará el tiempo en Corrientes durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes transcurrirá por una semana marcada por las precipitaciones, esperándose una alerta amarilla por tormentas recién para el martes.

En el final de la jornada del domingo el SMN retiró todas las alertas para la provincia pero anunció chaparrones para el final del día y la madrugada del lunes.

Semana marcada por las nubes

Para este lunes el SMN prevé una mañana nublada con tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada, en tanto que las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 26°C.

El cambió se notará el martes pues se anunció un alerta amarillo por tormentas fuertes para toda la provincia. Se recomienda tomar los recaudos para la ocasión, pues la probabilidades de lluvia estarán sobre el 70% desde el mediodía.

Para mediar la semana se esperan cielos nublados y algunas tormentas durante la tarde y la noche.

El SMN prevé que a partir del jueves las temperaturas bajen levemente con una mínima de 19°C y máximas en aumento hasta el fin de semana, cuando el sábado llegue a 29°C.

En conclusión, la nueva semana en Corrientes será un periodo para estar atentos a las lluvias ocasionales, haciendo especial foco en el alerta amarillo anunciado para el martes.