Corrientes: buscan fortalecer la profesión veterinaria con el Inta

El Consejo de Médicos Veterinarios de Corrientes acordó con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) avanzar en mesas de trabajo conjuntas para fortalecer el desarrollo profesional del sector.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo, Hernán Torres Carmagnola, tras un encuentro con autoridades del organismo nacional.

Mesas de trabajo y cooperación

La iniciativa contempla la generación de espacios de diálogo orientados a:

Asesoramiento técnico

Asistencia profesional

Desarrollo de planes de cooperación

El objetivo es potenciar el crecimiento laboral y productivo de los veterinarios en toda la provincia.

Participación institucional

La reunión se llevó a cabo el 9 de abril en la sede del Inta Corrientes y contó con la participación de:

Pablo Maldonado Vargas, presidente del Consejo Regional del INTA

José Rafart Antón, director regional

Representantes de la Federación de Cooperativas de Corrientes

Impacto en la producción

Desde el Consejo destacaron que la articulación con el Inta permitirá fortalecer las principales cadenas productivas de la provincia, especialmente el sector ganadero.

Actualmente, Corrientes cuenta con aproximadamente 1.600 veterinarios matriculados que cumplen un rol clave en la asistencia a productores.

Fortalecer el rol profesional

Torres Carmagnola subrayó la importancia de consolidar vínculos con instituciones para mejorar la calidad de los servicios veterinarios y promover la inserción profesional.

Además, remarcó que el objetivo es acercar a los matriculados al Consejo y generar mayor interacción con organismos del sector.