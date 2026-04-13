El viaje de los excombatientes correntinos: reliquias familiares y emoción frente a las tumbas de Darwin

El silencio del Cementerio de Darwin se vio interrumpido en las últimas horas por la emoción de un grupo de hombres que, tras más de cuatro décadas, regresaron para cerrar heridas.

El contingente de 20 excombatientes correntinos, que se encuentra en las islas como parte del programa de "malvinización" del Gobierno provincial, cumplió con una de las paradas más simbólicas de su itinerario: el homenaje frente a las cruces blancas que custodian a sus compañeros.

Entre los momentos de mayor sensibilidad se destacó la visita de los veteranos bellavistenses Armando "Pitufo" Fernández y Walter Rolón. Ambos regresaron a las islas con una misión que trascendía lo personal: rendir honores a la tumba de Segundino Riquelme, el héroe de Bella Vista que descansa en suelo malvinense.

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Un abrazo familiar a través de las fronteras

Para Fernández y Rolón, estar frente a la cruz de Riquelme significó cumplir con una promesa de cercanía. Según relató Rolón antes de la partida, los hermanos de Segundino le habían confiado pequeñas reliquias de intimidad familiar para que fueran depositadas en el lugar de descanso del soldado.

"Llevar este saludo es como llevar un abrazo de toda la comunidad a nuestro héroe", expresaron los excombatientes, visiblemente conmovidos por el peso histórico y afectivo de un viaje que muchos definieron como una etapa clave para sanar el dolor de la guerra de 1982.

Cronograma del regreso

El grupo, que viaja acompañado por un coordinador y dos periodistas que registran cada paso de la travesía, permanecerá en el archipiélago durante una semana. El plan de vuelo contempla el regreso al continente para los días 18 o 19 de abril, dependiendo estrictamente de las condiciones climáticas imperantes en el Atlántico Sur.

Este séptimo viaje ratifica la política de Estado de Corrientes —única provincia en mantener este programa de forma sostenida— de facilitar el retorno de los veteranos a las islas, promoviendo la memoria histórica y el reconocimiento en vida a quienes lucharon hace 44 años.