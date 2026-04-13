Alerta naranja en Corrientes: prevén tormentas severas para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes se encuentra bajo un alerta naranja, advirtiendo sobre el desarrollo de tormentas localmente severas que descargarán abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

El fenómeno, que se extenderá durante toda la jornada, prevé valores de lluvia acumulada de entre 80 y 180 mm, cifras que podrían ser superadas de forma puntual en algunas localidades.

Además del agua, el organismo advirtió por la probabilidad de caída de granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Zonas afectadas y departamentos en riesgo

El nivel de alerta naranja, que implica fenómenos peligrosos para la sociedad y el medio ambiente, rige para los departamentos de:

Norte y Capital: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

Costa del Paraná: Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

En la ciudad de Corrientes, se espera que las tormentas más fuertes se registren durante la tarde y noche de este martes, con una temperatura que oscilará entre los 20 y los 26 grados.

Pronóstico extendido: cuándo mejora el tiempo

Según el parte oficial, las condiciones de inestabilidad persistirán hasta el miércoles al mediodía, con una mínima de 18 y una máxima de 27 grados. Recién hacia la tarde de esa jornada comenzará una mejora paulatina del tiempo.

Para el jueves, el SMN anticipa el cese definitivo de las precipitaciones y un cielo parcialmente nublado, lo que permitirá el inicio de las tareas de desagüe y asistencia en las zonas que resulten más afectadas por el volumen de agua previsto para las próximas 24 horas. Las autoridades locales recomiendan evitar la circulación innecesaria y no sacar los residuos a la vía pública para prevenir la obstrucción de sumideros.