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Un correntino ganó $713 millones en el Quini 6

El afortunado es de Gobernador Virasoro y acertó los seis números en la modalidad La Segunda.

Por El Litoral

Lunes, 13 de abril de 2026 a las 07:29

El sorteo N° 3.364 del Quini 6, realizado este domingo 12 de abril, dejó a un nuevo millonario en Corrientes.

Se trata de un apostador oriundo de Gobernador Virasoro, quien acertó los seis números en la modalidad La Segunda y se hizo acreedor de un premio de $713.630.458.

Los números ganadores fueron: 03 - 08 - 18 - 32 - 42 - 17.

La boleta fue jugada en la agencia N° 000662-109, ubicada sobre calle Lavalle 2493, en esa localidad.

El ganador logró acertar la combinación completa en una de las modalidades más importantes del juego, lo que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas del sorteo.

 

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