Corrientes avanza con un sistema de telesalud para atención en salud mental

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, avanza en la implementación de un Circuito Asistencial de Telesalud Mental, un modelo que apunta a optimizar recursos y garantizar una atención más equitativa en todo el territorio provincial.

La iniciativa propone una estructura organizada para el abordaje de la salud mental, integrando herramientas digitales con el sistema sanitario tradicional. En este marco, se realizó una reunión de trabajo entre el director de Salud Mental y Adicciones, Gustavo Gómez; la directora de Telesalud, Patricia Gómez de la Fuente; y autoridades del hospital “San Francisco de Asís” y del Hospital de Campaña.

El modelo se organiza en tres niveles operativos: una red de telesalud que conecta a pacientes con especialistas mediante plataformas digitales; los centros de salud y hospitales como primer nivel de atención; y los espacios comunitarios donde se detecta la demanda en todo el territorio.

En este esquema, los centros de salud cumplen un rol clave como puerta de ingreso, donde el médico general realiza una primera evaluación para determinar el tipo de atención necesaria, optimizando así el uso de recursos especializados.

Además, el circuito contempla un sistema de derivación para casos urgentes, que serán atendidos en hospitales de referencia, y un esquema de consultas virtuales programadas en psicología y psiquiatría. Esto permite que los médicos de cabecera accedan a interconsultas con especialistas de manera ágil.

“El objetivo es establecer un protocolo claro para pacientes urgentes y no urgentes en toda la provincia”, explicó Gómez, quien además destacó que la telesalud se consolida como uno de los pilares de la gestión sanitaria actual.

Por su parte, Gómez de la Fuente remarcó que el uso de plataformas de videoconsulta mejora la accesibilidad y acerca la atención a más personas, especialmente en zonas alejadas.

Con esta iniciativa, la provincia busca fortalecer el sistema de salud mental, ampliar el acceso a la atención y ofrecer respuestas más rápidas y eficientes a la población.