Fiesta Nacional del Surubí 2026 en Goya: precios, artistas y todo lo que hay que saber

La localidad correntina de Goya se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí 2026, que se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo con una agenda cargada de actividades deportivas, culturales y musicales.
El evento, que tendrá como epicentro el predio Costa Surubí, volverá a destacarse por su tradicional largada de más de 1.000 lanchas, concursos de pesca, peñas y espectáculos en vivo, consolidándose como una de las fiestas más importantes del calendario turístico argentino.
Precios de las entradas
Desde la organización confirmaron los valores para cada jornada:
- Miércoles 29/4 (Inauguración): $6.000
- Jueves 30/4: $8.000
- Viernes 1/5: $12.000
- Sábado 2/5: $12.000
- Domingo 3/5: $8.000
Además, se lanzó un combo abono por los 5 días a $30.000, pensado para quienes quieran disfrutar de toda la fiesta.
Grilla de artistas confirmados
La Comisión Municipal de Pesca (Comupe) dio a conocer una programación variada que busca atraer a públicos de todas las edades, con propuestas que van desde el chamamé tradicional hasta la música urbana.
- Miércoles 29 de abril: apertura con La Mosca, en un show cargado de clásicos
- Jueves 30 de abril: noche chamamecera con la Peña de Pescadores y artistas como Amboé, Los Alonsitos, Los Bofill, Bocha Sheridan y Amandayé
- Viernes 1 de mayo: elección de la Reina Nacional del Surubí y show de La Joaqui
- Sábado 2 de mayo: recitales de Kapanga y Coti Sorokin
- Domingo 3 de mayo: cierre a pura cumbia con El Polaco
Todos los espectáculos se desarrollarán en el escenario mayor “Juan Melero”, uno de los puntos centrales del evento.