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Fiesta Nacional del Surubí 2026 en Goya: precios, artistas y todo lo que hay que saber

La 49ª edición se realizará del 27 de abril al 3 de mayo con más de 1.000 lanchas en competencia, shows en vivo y una grilla que combina chamamé, cumbia, rock y música urbana.

Por El Litoral

Martes, 14 de abril de 2026 a las 15:31

La localidad correntina de Goya se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí 2026, que se desarrollará del 27 de abril al 3 de mayo con una agenda cargada de actividades deportivas, culturales y musicales.

El evento, que tendrá como epicentro el predio Costa Surubí, volverá a destacarse por su tradicional largada de más de 1.000 lanchas, concursos de pesca, peñas y espectáculos en vivo, consolidándose como una de las fiestas más importantes del calendario turístico argentino.

Precios de las entradas

Desde la organización confirmaron los valores para cada jornada:

  • Miércoles 29/4 (Inauguración): $6.000
  • Jueves 30/4: $8.000
  • Viernes 1/5: $12.000
  • Sábado 2/5: $12.000
  • Domingo 3/5: $8.000

Además, se lanzó un combo abono por los 5 días a $30.000, pensado para quienes quieran disfrutar de toda la fiesta.

Grilla de artistas confirmados

La Comisión Municipal de Pesca (Comupe) dio a conocer una programación variada que busca atraer a públicos de todas las edades, con propuestas que van desde el chamamé tradicional hasta la música urbana.

  • Miércoles 29 de abril: apertura con La Mosca, en un show cargado de clásicos
  • Jueves 30 de abril: noche chamamecera con la Peña de Pescadores y artistas como Amboé, Los Alonsitos, Los Bofill, Bocha Sheridan y Amandayé
  • Viernes 1 de mayo: elección de la Reina Nacional del Surubí y show de La Joaqui
  • Sábado 2 de mayo: recitales de Kapanga y Coti Sorokin
  • Domingo 3 de mayo: cierre a pura cumbia con El Polaco

Todos los espectáculos se desarrollarán en el escenario mayor “Juan Melero”, uno de los puntos centrales del evento.

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