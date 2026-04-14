El séptimo regreso: excombatientes correntinos arribaron a Malvinas

Los héroes correntinos que partieron el viernes rumbo a las Islas Malvinas lograron finalmente arribar este lunes, luego de que las condiciones climáticas retrasaran el vuelo previsto desde el continente.

Se trata del séptimo contingente de excombatientes, integrado por 20 veteranos de distintas localidades de Corrientes y dos periodistas, quienes emprendieron este viaje con el objetivo de rendir homenaje a sus compañeros caídos y avanzar en un proceso de reparación histórica y emocional.

El arribo estaba previsto inicialmente para el sábado, pero las adversas condiciones en el Atlántico Sur obligaron a postergar el aterrizaje, lo que sumó aún más expectativa y emotividad a la travesía.

Una vez en las islas, la delegación visitó el cementerio de Darwin, uno de los lugares más simbólicos para los veteranos, donde descansan los soldados argentinos caídos durante la guerra.

Entre los excombatientes se encuentra Fidel Gómez, oriundo de San Luis del Palmar, quien volvió a recorrer posiciones clave como el monte Harriet, donde combatió durante el conflicto. Su historia refleja no solo la experiencia en el frente de batalla, sino también el difícil regreso al continente.

Según su testimonio, el acompañamiento familiar fue fundamental en la posguerra. “Al regresar, su mamá le salvó la vida”, relató, destacando el rol del entorno afectivo en su recuperación.

El viaje no solo permite a los veteranos reencontrarse con los escenarios que marcaron sus vidas, sino también honrar a sus camaradas y resignificar sus propias historias.

Con el clima finalmente favorable, el contingente continúa con su agenda en el archipiélago y tiene previsto visitar el Memorial de Fitz Roy, en el marco de una misión que combina memoria, reconocimiento y homenaje.