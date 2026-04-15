Quién es Adrián Di Giacomo, el nuevo titular del CCT Nordeste

A través de la Resolución Nº 358/2026, el Directorio del Conicet oficializó la designación de Adrián Di Giacomo como nuevo director del Centro Científico Tecnológico (CCT) Nordeste.

La decisión contó con un fuerte respaldo político-académico, tras ser electo por unanimidad por los miembros del Consejo Directivo del organismo.

Di Giacomo, quien desarrolla sus tareas en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal) —unidad de gestión compartida entre el CONICET y la Unne—, tendrá el desafío de coordinar las unidades ejecutoras en una jurisdicción clave que abarca Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones

Su gestión, que comenzó formalmente el 1° de abril, se extenderá hasta el primer trimestre de 2028.

Trayectoria y especialización

Doctor y licenciado en Ciencias Biológicas, el nuevo director es un referente en el área de ambiente, conservación y sustentabilidad. Su línea de investigación ha ganado reconocimiento nacional e internacional por sus aportes a la biología de la conservación, específicamente en el estudio de aves amenazadas en Argentina.

Además de su producción científica, Di Giacomo cuenta con una sólida trayectoria en la formación de recursos humanos, desempeñándose como mentor de nuevos investigadores y becarios. Su perfil combina la rigurosidad del campo con la gestión institucional, un equilibrio buscado para fortalecer el vínculo entre la ciencia y las problemáticas socioambientales del NEA.

El historial del CCT Nordeste

Con su asunción, Di Giacomo se suma a la lista de destacados académicos que lideraron el polo científico desde su creación. Sucede en el cargo a la doctora María Cristina Area (2022-2026), y sigue el camino de antecesores como Marisa Censabella (2017-2022), Gustavo Aucar (2014-2017) y Luis Mroginski (2010-2014).