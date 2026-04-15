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El Teatro Vera abre sus puertas para una gala solidaria con la educación especial

La cita es el próximo 13 de mayo a partir de las 21,30 con la participación de Los Alonsitos, entre otros artistas.

Por El Litoral

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 19:32

El próximo 13 de mayo a las 21.30 se realizará en el Teatro Oficial Juan de Vera un concierto solidario a beneficio del Instituto Privado de Educación Especial Corrientes (Ipeec) con una cartelera de primer nivel que pretende hacer realidad la consigna que identifica la iniciativa: sostener sueños.

"Ante los desafíos que presenta el contexto actual en el sector de la discapacidad, la escuela ha decidido impulsar este evento para asegurar la continuidad de su excelencia educativa, el mantenimiento de sus instalaciones y el bienestar de toda su comunidad", informaron los organizadores.

Y añadieron que es "una invitación a transformar la solidaridad en acciones concretas que permitan" seguir brindando las herramientas de aprendizaje y contención.

De acuerdo con el anuncio realizado por la institución, participarán Los Alonsitos, así como otros artistas entre los que se incluye un ballet.

Las personas interesadas en participar podrán acercarse a la institución o comunicarse con el teléfono 3794005333.

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