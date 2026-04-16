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Peregrinación de los Tres Pueblos Juan Pablo Valdés Salud Mental
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Peregrinación de los Tres Pueblos: habrá asueto en Itatí y otras localidades del interior

La medida alcanza a varias localidades y regirá durante tres días. Se garantizan los servicios esenciales de seguridad, salud y energía.

Por El Litoral

Jueves, 16 de abril de 2026 a las 12:20

Se decretó asueto administrativo y escolar en varias localidades de Corrientes con motivo de la 126° Peregrinación de los Tres Pueblos a la Basílica de Itatí. La medida se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de abril tras ser oficializada por el Gobierno provincial.

Localidades

Abarca a Itatí, Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme. Durante esos días se suspenderán las actividades administrativas y escolares por disposición provincial. 

Regirá durante tres días de abril:

  • Martes 21
  • Miércoles 22
  • Jueves 23

Pese al asueto, se garantizó el funcionamiento de los servicios esenciales de seguridad, salud y energía.

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