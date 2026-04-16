Peregrinación de los Tres Pueblos: habrá asueto en Itatí y otras localidades del interior

Se decretó asueto administrativo y escolar en varias localidades de Corrientes con motivo de la 126° Peregrinación de los Tres Pueblos a la Basílica de Itatí. La medida se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de abril tras ser oficializada por el Gobierno provincial.

Localidades

Abarca a Itatí, Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme. Durante esos días se suspenderán las actividades administrativas y escolares por disposición provincial.

Regirá durante tres días de abril:

Martes 21

Miércoles 22

Jueves 23

Pese al asueto, se garantizó el funcionamiento de los servicios esenciales de seguridad, salud y energía.