Bomberos voluntarios denuncian desfinanciación nacional y alertan el impacto en Corrientes

La falta de envío de fondos nacionales encendió la alarma entre los bomberos voluntarios de Corrientes, quienes advierten que la situación ya impacta directamente en el funcionamiento de los cuarteles. La Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios hizo pública una carta abierta dirigida a la comunidad y a las autoridades, donde expone la gravedad del problema y su impacto en todo el sistema de emergencias.

El retraso, que se da en el marco de la Ley 25.054 —normativa que garantiza el financiamiento del sistema a nivel nacional—, genera una creciente preocupación en la provincia, donde muchos destacamentos dependen casi exclusivamente de estos recursos para operar.

"Hay cuarteles que viven de eso"

“Es un subsidio nacional que todos los bomberos reciben. Estamos a la espera y se está demorando. Hay cuarteles que viven de eso”, señalaron a El Litoral fuentes oficiales.

“Hay cuarteles que apoyan esos subsidios con venta de pollo, pizzas o empanadas para comprar combustible o cubrir necesidades básicas. Siempre se cobra en marzo o abril, es una vez al año, pero nosotros no estamos cobrando”, explicaron, describiendo la realidad cotidiana de muchas asociaciones.

La situación es aún más crítica en el norte del país. “La desesperación de los cuarteles es porque no tienen cómo pagar el combustible o subsistir. Los únicos que cobraron fueron los de la zona del sur, pero acá en el norte no”, advirtieron, marcando una desigualdad en la distribución de los recursos.

En el comunicado aclararon que no se trata de un pedido extraordinario, sino del cumplimiento de fondos ya establecidos por ley. “No estamos hablando de aportes eventuales, sino de recursos que deben llegar en tiempo y forma”, remarcaron.

El impacto operativo ya es visible: unidades que continúan en servicio más allá de su vida útil, dificultades para renovar equipamiento y problemas para afrontar costos básicos en un contexto económico cada vez más exigente.

A pesar de este panorama, los bomberos aseguraron que el servicio no se interrumpirá. “El servicio no se ha interrumpido ni se va a interrumpir”, afirmaron, destacando el compromiso del personal en incendios, siniestros viales y otras emergencias.

Sin embargo, advirtieron que la situación no puede sostenerse indefinidamente. La Federación informó que ya realizó gestiones, reuniones y presentaciones formales, además de articular acciones con otras entidades del país para exigir la normalización en la transferencia de los fondos.

Finalmente, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que garanticen el cumplimiento de la ley. Mientras tanto, llevaron tranquilidad a la población: los cuarteles seguirán operativos, aunque insistieron en que el esfuerzo no puede recaer únicamente en la vocación de servicio, sino también en contar con los recursos necesarios para responder ante cada emergencia.

La Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios

La Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios

(VT)