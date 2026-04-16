Alarma en colegios de Corrientes por amenazas simultáneas de tiroteos: interviene la Policía

La aparición de inscripciones en el baño de varones con la amenazante leyenda: “No vengan 17/04 Tiroteo”, en distintos colegios de Corrientes encendió las alarmas. Las autoridades decidieron intervenir y la Policía controlará este viernes el ingreso de los estudiantes.

La primera alarma se encendió ayer en el Instituto Monseñor Roubineau y obligó a activar de inmediato el protocolo de prevención.

En el colegio privado Yapeyú, en tanto, se emitió un comunicado a los tutores. “La institución tomó la decisión de llamar a la Policía luego de que se encontrara en el baño de varones, en el tercer piso, la leyenda “No vengan 17/04 Tiroteo”, confirmó una tutora a El Litoral.

“Les informamos que mañana, por disposición de la Fiscalía interviniente, la Policía de la Provincia de Corrientes llevará adelante en la institución un procedimiento de control preventivo al momento del ingreso de los estudiantes”, dice el comunicado.

“Dichas acciones se realizarán con el debido resguardo institucional, priorizando el cuidado de nuestros estudiantes y el normal desarrollo de la jornada escolar. Les solicitamos, como siempre, acompañar desde el hogar, promoviendo el diálogo y la comunicación ante cualquier inquietud que pueda surgir”.

El mismo mensaje se encontró en el baño de varonres de la Escuela Normal de Bella Vista y las autoridades confirmaron que la Policía custodiaría el ingreso de los estudiantes este viernes.

“Desde los grupos de WhatsApp informaron que estos mensajes forman parte de una problemática que se ha vuelto viral en distintos ámbitos educativos. Ante este escenario, la institución decidió reforzar las medidas de seguridad internas y activar los protocolos correspondientes. Asimismo, solicitaron a las familias el acompañamiento en el ámbito del hogar, promoviendo el diálogo y la reflexión con los estudiantes sobre este tipo de conductas y sus consecuencias.

En el comunicado, también se indicó que, ante la situación, se dará intervención a las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares y preservar la seguridad de toda la comunidad educativa”, informaron a El Litoral.

Además en un colegio privado, ubicado por calle Lavalle al 150 de esta Capital, también se viven horas de preocupación por un caso de bullying a un alumno que fue amanezado por otros. “Lo amenzaron con que lo iban a cagar a tiros”, contó a El Litoral una tutora.

Corrientes se suma a la escalada de hechos vinculados a amenazas escolares, con situaciones similares en Goya y Santo Tomé, esta vez tomó relevancia en el Instituto Monseñor Roubineau de la ciudad de Corrientes. Ante esto, la escuela informó a las familias se activó el protocolo institucional de prevención tras detectarse una inscripción en el baño de varones que coincide con mensajes que han circulado en redes sociales y en otras instituciones del país.

Según detalló el equipo directivo a través de un comunicado oficial, la intervención fue inmediata y tuvo como objetivo garantizar el cuidado de toda la comunidad educativa. En ese marco, se puso en marcha el protocolo de resguardo correspondiente, priorizando la seguridad y el acompañamiento de los estudiantes.

Desde la institución señalaron la importancia de abordar este tipo de situaciones con “seriedad, cuidado y reflexión”, y remarcaron el rol clave de las familias en el acompañamiento de los adolescentes, especialmente en lo vinculado al uso de redes sociales y la gestión de sus emociones.

Finalmente, solicitaron a padres y tutores que dialoguen con sus hijos sobre el uso responsable de las plataformas digitales y la necesidad de comunicar a un adulto cualquier situación que genere preocupación. “Educar en el cuidado es una tarea compartida”, destacaron, al tiempo que llamaron a fortalecer una convivencia basada en el respeto, la responsabilidad.