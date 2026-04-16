Cannabis medicinal: Corrientes avanza con jornada de actualización

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, junto a Caá Cannabis, organiza una Jornada de Actualización en Cannabis Medicinal que se realizará el 24 de abril a las 9 en el auditorio “Julián Zini”.

La actividad contará con la disertación del neurólogo Alejandro Andersson y especialistas locales.

Producción, calidad y usos terapéuticos

Durante el encuentro se abordarán los procesos vinculados a la elaboración de productos medicinales a base de cannabis, incluyendo:

Cultivo, cosecha y poscosecha

Controles de calidad

Indicaciones terapéuticas

Además, se analizará el crecimiento de esta alternativa medicinal a nivel global.

Avances en la provincia

La jornada se enmarca en el desarrollo del cannabis medicinal en Corrientes, que en 2025 concretó el lanzamiento de su primer lote de aceites.

Este avance fue posible mediante el trabajo conjunto entre organismos provinciales, instituciones científicas y la Universidad Nacional del Nordeste.

Marco legal y desarrollo productivo

La iniciativa se inscribe dentro de la Ley Nacional N.º 27.350 y la adhesión provincial a través de la Ley N.º 6.457, que habilitan el uso terapéutico del cannabis.

A través de Seprofi, la provincia cuenta con el laboratorio “Caá Cannabis”, autorizado para la investigación y producción bajo normativas nacionales vigentes.