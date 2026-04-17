Ver para Ser Libres en Corrientes: cómo acceder a los anteojos gratuitos para niños y adolescentes

En una acción conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, se pondrá en marcha este lunes un ambicioso despliegue sanitario en Corrientes.

El programa "Ver para Ser Libres" llegará a 19 localidades, garantizando no solo el diagnóstico visual, sino también la confección y entrega de anteojos sin costo en la misma jornada.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo logístico del Ministerio de Salud y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), está orientada específicamente a la población escolar.

La metodología implementada permitirá que los beneficiarios regresen a sus hogares con la solución óptica definitiva, agilizando tiempos que usualmente se extienden por semanas en el sistema de salud tradicional.

Cómo funciona el operativo móvil

El despliegue contará con dos unidades vehiculares equipadas como laboratorios ópticos. El proceso de atención se divide en tres etapas clave:

Triage: un relevamiento previo para clasificar a los pacientes que requieren el examen. Atención médica: los profesionales oftalmólogos realizan las recetas específicas para cada niño. Confección y entrega: los beneficiarios eligen el marco de su preferencia entre las opciones disponibles y reciben el par de anteojos terminado antes de que finalice la jornada.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el horario de atención será de 9:00 a 15:00, garantizando la cobertura total de los inscriptos en cada posta sanitaria.

Cronograma completo: fechas y localidades

El operativo mantendrá un ritmo de dos ciudades por día, según el siguiente calendario oficial:

Fecha Localidades Lunes 20 de abril Sauce y Juan Pujol Martes 21 de abril Parada Pucheta y Perugorria Miércoles 22 de abril Chavarría y Bonpland Jueves 23 de abril 9 de Julio y Tapebicuá Viernes 24 de abril Mantilla y Guaviraví Lunes 27 de abril San Roque y Yapeyú Martes 28 de abril Municipio de Pando y Alvear Miércoles 29 de abril Tabay y Garruchos Jueves 30 de abril Pago de los Deseos, San Lorenzo y San Carlos

Esta política sanitaria apunta a derribar barreras geográficas y económicas, asegurando que la salud visual sea una prioridad para el desarrollo educativo de los jóvenes correntinos del interior profundo.