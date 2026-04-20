La UCP distinguirá con el título Doctor honoris causa al jurista Dr. Dr. h. c. Luis Greco

La Universidad de la Cuenca del Plata otorgará el título de Doctor honoris causa al destacado jurista brasileño Dr. Dr. h. c. Luis Filipe Maksoud Greco. El acto de investidura se llevará adelante el martes 28 a las 18 horas en el salón auditorio Ángel E. Rodriguez, sito en Lavalle 50, en la sede Corrientes. La ceremonia contará con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes e invitados especiales del ámbito académico y jurídico.

La UCP concederá al catedrático la máxima distinción académica, destinada a personalidades destacadas por su contribución al desarrollo científico, cultural y educativo. El Dr. Dr. h. c. Greco es docente categoría W3, la más alta jerarquía en Alemania, en la Universidad Humboldt de Berlín en las cátedras de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Extranjero y Teoría del Derecho Penal. Asimismo, cuenta con una extensa trayectoria de formación internacional en derecho penal con un título de maestría y doctorado de la Universidad de Múnich.

En la actualidad el Dr. Dr. h. c. Greco es uno de los pensadores más destacados del derecho penal en el mundo, por lo que su incorporación en carácter de Doctor honoris causa en la Universidad de la Cuenca del Plata representa una distinción académica que la coloca a la vanguardia de la formación jurídica.

Su tesis doctoral titulada “Lo vivo y lo muerto en la teoría de la pena de Feuerbach” obtuvo la distinción summa cum laude y fue dirigida bajo la supervisión del profesor Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin. Su trabajo fue reconocido también por el Premio Max Weber, otorgado por la Academia Bávara de Ciencias Sociales. Así también, en el marco de las actividades previstas para su distinción, el jurista brindará el miércoles 29 a las 15 horas una conferencia abierta titulada “Temas actuales del derecho penal”, como parte del lanzamiento de la cohorte 2026 de la Especialización en Derecho Penal de la UCP.