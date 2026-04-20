Hospital Escuela de Corrientes: colocan por primera vez una bomba intratecal para el dolor

Por primera vez, profesionales del Hospital Escuela "General San Martín" de Corrientes procedieron a la colocación de un dispositivo médico de avanzada diseñado para el tratamiento del dolor crónico de larga data.

La intervención, registrada el pasado martes 15 de abril, consistió en el implante de una bomba intratecal de infusión de morfina y estuvo a cargo del equipo del área de dolor: los neurocirujanos Dra. Ana Giménez, Dra. Melisa Medina y el Dr. Martín Arneodo, ( médico Proctor proveniente de la ciudad de Paraná), el anestesiólogo Dr. Iván González y la técnica Sofía Esteche.

Este procedimiento representa una solución definitiva para pacientes que presentan cuadros refractarios, es decir, aquellos que ya no responden a los tratamientos analgésicos convencionales por vía oral o inyectable.

Cómo funciona el dispositivo

El equipo médico explicó que la bomba actúa enviando de manera continua y automatizada la medicación directamente al espacio intratecal (el área que rodea la médula espinal). Este mecanismo permite:

Mantener niveles de alivio constantes durante las 24 horas.

Reducir las dosis de fármacos en comparación con otras vías.

Facilitar que el paciente retome sus actividades diarias.

Mejorar drásticamente la calidad de vida.

Evolución del paciente

Tras la cirugía realizada en el centro de salud capitalino, el paciente permaneció internado bajo observación estricta durante 48 horas. Cumplido el período de control preventivo y habiendo verificado el correcto funcionamiento del dispositivo, fue dado de alta.

Actualmente, el beneficiario de esta primera intervención ya se encuentra en su domicilio particular, donde deberá mantener únicamente los cuidados básicos postquirúrgicos.