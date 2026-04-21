A un año de la muerte del Papa Francisco: su histórica visita a Itatí como Jorge Bergoglio

La comunidad católica y el pueblo correntino recuerdan hoy la figura de Jorge Bergoglio, quien antes de convertirse en el Papa Francisco, dejó una huella profunda en la provincia. Al cumplirse un año de su partida, El Litoral recuerda la visita que el entonces Cardenal realizó a la Basílica de Itatí, un hito que marcó la memoria religiosa de la región.

El encuentro se produjo en septiembre de 2004, durante la celebración del 10° Congreso Eucarístico Nacional. En aquel entonces, un Bergoglio alejado de la investidura papal pero con un mensaje ya centrado en la humildad y la unión, intervino el jueves 2 de septiembre ante una multitud de fieles que colmó la localidad de Itatí.

El mensaje de la reconciliación

Bajo el lema de la reconciliación, el Cardenal abordó la parábola del hijo pródigo, instando a los argentinos a abrir el corazón al amor de Dios. "El que vive en Cristo es una nueva criatura, lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente", rezaba uno de los pasajes más potentes de su homilía, donde remarcaba que el misterio de la reconciliación es un don confiado por Dios a la humanidad.

Bergoglio utilizó la imagen de la Virgen de Itatí como puente para explicar el proceso espiritual: “Mirándola a ella comprendemos que si el pecado es alejamiento y desencuentro, la reconciliación es acercamiento y reencuentro, superación de la enemistad y retorno a la comunión”.

Una oración por la Patria

La presencia de quien luego sería el Sumo Pontífice en suelo correntino no fue solo un acto protocolar, sino un llamado a la unidad nacional en tiempos de desafíos sociales.

En su cierre, el Cardenal elevó una plegaria dirigida al pueblo argentino, pidiendo que la Eucaristía "ocupe el corazón del pueblo argentino e inspire sus proyectos y esperanzas".