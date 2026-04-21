Corrientes: estudiantes asumieron como senadores jóvenes en un programa de formación legislativa

El Gobierno de Corrientes puso en marcha este martes el programa Modelo Cámara de Senadores Juvenil. La propuesta está dirigida a estudiantes del último año del nivel secundario.

Participación activa con la vida democrática

El acto de apertura se realizó a las 8 en el recinto de la Legislatura provincial y, de esa manera, 48 estudiantes asumieron el rol de senadores nacionales.

El programa tiene como objetivo acercar a los jóvenes al funcionamiento del Poder Legislativo Nacional. También busca promover una participación activa, crítica y comprometida con la vida democrática.

Durante la jornada inicial, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard tomó juramento a los estudiantes. Destacó la importancia de conocer el funcionamiento de los poderes del Estado y su impacto en la sociedad.

Por su parte, la ministra de Educación, Ana Miño, señaló que la propuesta permite aprender mediante la práctica. Subrayó además el valor de la escucha, el debate y la construcción de consensos.

Qué incluye el programa

Los participantes atravesarán instancias de capacitación, elaboración de proyectos de ley, trabajo en comisiones y simulación de sesiones legislativas. El programa tendrá un proceso de formación y desarrollo de tres meses.

Uno de los ejes centrales es la elaboración de propuestas legislativas a partir de problemáticas identificadas por los propios estudiantes. Estas iniciativas serán defendidas en instancias de debate parlamentario.

La experiencia se desarrolla en la ciudad de Corrientes y se prevé su futura extensión a otras localidades de la provincia.