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Hospital Escuela de Corrientes: cierran emergencias este viernes y sábado por obras

El área de consultorio de Emergencias suspenderá su atención habitual. La medida se debe a la continuidad de los trabajos de refacción en el servicio y solo se recibirán casos de urgencias graves.

Por El Litoral

Viernes, 24 de abril de 2026 a las 09:28

El Hospital Escuela de Corrientes informó que el área de consultorio de Emergencias estará cerrada nuevamente durante los días viernes 24 y sábado 25 de abril. La interrupción se producirá en la franja horaria de 8 a 21.

Esta medida responde a la continuidad de los trabajos de refacción y mejora en el servicio. Según indicaron desde la institución, se trata de un proceso de reorganización para brindar una atención más eficiente a la comunidad correntina.

Atención restringida

Durante el periodo de obras, el centro de salud aclaró que se atenderán únicamente urgencias graves. Los pacientes que presenten cuadros de menor complejidad deberán acudir a otros centros de salud cercanos para no saturar el servicio bajo refacción.

Desde el hospital solicitaron la colaboración de la población para garantizar el funcionamiento del área crítica. Esta suspensión se suma a las tareas realizadas la semana pasada, consolidando el plan de mejoras en la infraestructura del servicio de emergencia.

Se espera que, una vez finalizadas las tareas, el servicio recupere su dinámica habitual de atención.

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