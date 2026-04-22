Preocupación en Corrientes por un posible desafío viral entre alumnas de una escuela

Una situación alarmante sacudió a la comunidad educativa de la localidad correntina de Monte Caseros en las últimas horas. Dos alumnas menores de edad de la Escuela Agrotécnica debieron ser asistidas de urgencia tras protagonizar un episodio de autolesión dentro de los sanitarios del establecimiento.

Según las primeras informaciones, el incidente se produjo durante un recreo. Si bien la investigación se encuentra en una etapa incipiente, cobró fuerza la hipótesis de que este comportamiento podría estar vinculado a una suerte de “juego” o desafío entre ambas, aunque esto aún no ha sido confirmado por las autoridades oficiales.

Asistencia médica y denuncia

Al detectar lo ocurrido, los directivos del colegio activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Las estudiantes fueron trasladadas al Hospital Samuel W. Robinson, donde recibieron curaciones y quedaron en observación. Fuentes sanitarias confirmaron que, tras evaluar la gravedad de las lesiones y estabilizarlas, las menores ya recibieron el alta médica.

Posteriormente, las autoridades de la institución se dirigieron a la Comisaría Segunda de la ciudad para radicar la denuncia formal. El objetivo de la presentación judicial es iniciar las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si existió algún tipo de instigación externa o influencia de redes sociales.

*Con información de Canal 5 Monte Caseros