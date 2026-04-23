Una bandada de golondrinas coparon el cielo de Saladas: a qué debe el fenómeno

Un llamativo espectáculo natural sorprendió a los vecinos de Saladas, donde un importante grupo de golondrinas apareció repentinamente, posándose sobre cables y sobrevolando distintas calles de la ciudad. El fenómeno se registró durante la noche del miércoles y rápidamente generó asombro. Se trata de dos especies la golondrina parda (Progne tapera) y la golondrina doméstica (Progne chalybea) y un especialista explica la razón por la que aparecieron.

¿A qué se debe este fenómeno?

El doctor doctor y licenciado en Ciencias Biológicas, de Adrián Di Giacomo, director del Centro Científico Tecnológico (CCT) Nordeste señaló a El Litoral que: “Las bandadas de golondrinas en pueblos/ciudades no es un fenómeno anormal, hay varias especies que tenemos en Corrientes que lo hacen”.

Tras analizar las imágenes, el especialista explicó que: “Se ven dos especies la golondrina parda (Progne tapera) y la golondrina domestica (Progne chalybea). Son especies que pasan gran parte del año en nuestro país y luego en el invierno buscan latitudes mas cálidas en Sudamérica”.

Consultado sobre si estas especies conviven, Di Giacomo explicó a este medio que: "Sí, en ciudades se las puede ver juntas, el comportamiento de bandada es habitual durante la migración".

"Esto lo hacen para aprovechar juntas las fuentes de alimento y los refugios para evitar depredadores. La golondrinas pardas anidan por ejemplo en nidos de horneros desocupados", agregó.

Este tipo de concentraciones suele darse en épocas de transición estacional, cuando las aves modifican sus patrones de comportamiento y se agrupan antes de emprender movimientos migratorios o desplazamientos dentro de la región.