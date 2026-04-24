Cuánto llovió en los últimos días en Corrientes: los registros de abril superan promedios

Las lluvias registradas en los últimos días en Corrientes dejaron aportes importantes en distintos puntos de la provincia, según los relevamientos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). En localidades como Mercedes, Santo Tomé y Bella Vista, las precipitaciones se concentraron especialmente esta semana, con valores que explican gran parte del acumulado mensual.

¿Cuánto llovió?

En Mercedes, entre el miércoles y jueves se registraron 50 milímetros de lluvia (31,5 mm y 18,5 mm, respectivamente). A lo largo del mes también se destacaron eventos importantes como los 87,5 mm del 6 de abril y 62 mm el día 14. El acumulado mensual alcanzó los 217,5 mm, superando el promedio histórico de 165 mm.

En Santo Tomé, tomando el mismo período, entre el miércoles y jueves cayeron 20 milímetros (2 mm y 18 mm). Si se amplía el análisis a las últimas jornadas relevadas, incluyendo el 20 de abril, el total asciende a 48 mm. El acumulado mensual llegó a 200 mm, muy cercano al promedio histórico de 205 mm.

Por su parte, en Bella Vista, las lluvias entre el 22 y el 23 de abril sumaron 53,5 milímetros (25,5 mm y 28 mm). Durante el mes también se registraron precipitaciones intensas como los 68 mm del 6 de abril y 67 mm el día 14. El total acumulado fue de 194,5 mm, por encima del promedio histórico mensual de 165,3 mm.

Los datos reflejan un patrón común en las tres localidades, lluvias concentradas en pocos días, con eventos de variada intensidad que elevan rápidamente los registros mensuales. En todos los casos, abril contabiliza siete días con precipitaciones, lo que evidencia una distribución irregular pero con aportes de altos acumulados en cortos períodos.