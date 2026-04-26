"Hay un discurso de odio estructurado con financiamiento estatal de varios países"

Leon Shocron Benmuyal, board of governors members de la B'nai B'rith International, visitó Corrientes para brindar una charla sobre la actualidad de Medio Oriente y su implicancia en la situación mundial. Realizó su exposición este sábado a las 20 en la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem. Antes tuvo la amabilidad de responder preguntas del diario El Litoral.

El título de la exposición fue Medio Oriente-Intifada Global-Resiliencia. ¿Por qué?

"Es otra forma de discurso de odio estructurado con financiamiento estatal de varios países, con financiamiento en universidades, en los deportes, en varias estructuras periodísticas a nivel global que intentan promover una determinada ideología que te dan una traza, en algunos casos tendenciosa y en otros casos directamente de fake news, deep fake. Tiene que ver con un proceso de expandir determinada ideología.

¿Cuándo surge esto?

"No sé si uno le puede encontrar una fecha cuando surge, pero se intensifica en la década del 90. Evidentemente en parte son algunos gobiernos que promocionan el terrorismo y esto es una forma de lograr células locales. Por ejemplo: el atentado con muerte de dos chicos en el museo en Washington hace poco más de 1 año. El perpetrador no es un operativo real de Hezbollah, no es un operativo real de propiamente del islamismo, es una persona de origen latino que se sintió motivado por esto.

¿Y las redes sociales?

"Las redes sociales son un canal más fuerte que la prensa. Entonces, las redes sociales son un campo de batalla ideal para esto, por muchos motivos. Apalancás el efecto gracias a que la red social te da un algoritmo. Si lográs captar el la atención, la red social te va a arrastrar a seguir viendo el mismo discurso de odio. Entonces, intervenir las redes sociales es fundamental para quien quiere propagar esto".

"Irán en este momento de guerra tiene una fuerte inversión en Deep Fake para promocionar noticias falsas. Había una broma, sarcástica, vamos a llamarlo así, que decía que Irán durante la guerra logró destruir 46 Telavivs y matar a ocho Netanyahus. Ni Telaviv está destruida ni Netanyahu está muerto, pero tantas fake news tiraron de esa manera que había gente que realmente creía que Telaviv estaba en llamas o que Netanyahu había desaparecido y no lo quería reconocer".

"La cantidad de inversores que tienen son inigualables. Qatar abiertamente reconoce haber financiado a Hamas, Qatar pagó los sueldos de Hamas. Qatar invierte en universidades, en el fútbol. ¿Cuáles son los estadios europeos donde es más fuerte la presión proterrorista? ¿Qué publicidad tiene las camisetas? No hay mucho más que discutir. Qatar maneja el 15% del gas del mundo".

"Tener recursos en Benehbrith para enfrentarlos económicamente, dólar a dólar, eso es imposible. Entonces, tenés que enfrentarlos con maneras más creativas. Tenés que ir por otro camino, tenés que trabajar con estructuras constituidas"

¿Cómo toman la relación del gobierno argentino con Israel?

"Argentina tenía una erraticidad bastante notoria. Viene de dos atentados perpetrados por el régimen de Irán. No lo digo yo, lo dice la Justicia argentina. El fallo del 2025 es muy claro, el atentado a la Amia fue perpetrado por Irán, a través de su brazo armado Hezbolá. Ahmad Vahidi, que termina siendo jefe de la Guardia Revolucionaria, fue uno de los involucrados. Todo esto lo dice la Justicia argentina.

"Entonces, si me preguntas a mí, teniendo en cuenta que Irán y a través de su brazo armado Hezbolá es la única potencia extranjera, descontando Malvinas, que ha matado a argentinos en un siglo. Se me hace difícil entender el Memorándum con Irán".

El mensaje en plena guerra con Iran ¿Cuál es?

"Queremos que no haya guerra, sin ninguna duda. Ni bien ocurrió el primer ataque, el 28 de febrero, quedó claro que no era una guerra contra el pueblo iraní. Está claro que el pueblo iraní no ha sido atacado. No hay muchísimos más muertos en el pueblo iraní, a mano del régimen teocrático de Irán, de los que han ocurrido en la guerra.

"Irán además está bombardeando los países árabes del Golfo. Los ataques iraníes sobre los aliados son sobre población civil y en contramedida lo único que hay es sobre infraestructura o sobre cabezas del régimen. Estamos hablando de la Yatola, estamos hablando de eh Ahmad Vahidi, o sea, estamos hablando de las personas que lideran esa teocracia que además castigan a su propio pueblo".

"Cuando se dan situaciones de este tipo, B'nai B'rith no se va a manifestar neutral, lo hará a favor del mundo libre, de la democracia, a favor de quienes construyen, en lugar de destruir. Esa es la diferencia".

¿Por qué no ha prendido el ejemplo democrático de Israel en Medio Oriente?

"Estás pidiendo una opinión. Hay miles de datos, pero no podríamos decir que hay un dato falso. Lo primero que puedo decir es que la mayor parte del mundo no es democrática. Hay más países que no son democracia que países democráticos. Si lo ves en Naciones Unidas te das cuenta. Dictaduras, teocracias, es muy triste, pero es una realidad".

"Tiene que haber una cultura democrática. Uno tiene que desarrollar cultura democrática. No ha habido un desarrollo de cultura democrática. Históricamente han sido monarquías, monarquías teocráticas y el pueblo está acostumbrado a eso. Habría que trabajar sobre la educación, hay que darle calidad de vida, hay que mostrarle a la gente que hay algo diferente y probablemente nos lleve una generación completa hacer esa transformación".

"Recordemos que la Autoridad Palestina y Hamas estuvieron 20 años gobernando el territorio. No se puede hablar de ocupación, hay que hablar de un gobierno que hizo eso. Israel se desconecta unilateralmente, entrega y regala el territorio en 2005. Hamas termina de hacerse cargo, de consolidar su poder en 2007".

"Y todas las encuestas indican que más del 85% de la población los apoya. Apoyó la masacre del 7 de octubre de 2023. Entonces, tenés un tema cultural que requiere una transformación. Eso no está en sus códigos culturales. Me gustaría, primero que nada, que terminemos ya con cruzar un alambrado para violar mujeres, decapitar bebés, meter chicos al horno. Con que no hagan eso yo me conformo. Después pasamos a la democracia. No puede ser que el 85% de la población esté a favor de cortarle un seno a una mujer para usarlo de pelotas de fútbol.Tenés un problema de raíz que va mucho más allá del problema de la democracia. Problema cultural y de valores y evidentemente eso tiene que ver con una educación".

"No es casualidad que se le reclame a la ONU que durante 20 años financió la educación, esa educación. Por nuestro dinero, porque el dinero de Naciones Unidas lo ponemos todos".

"Israel recupera su independencia en 1948, esta semana se cumplieron 78 años. En el 48, era una población sin recursos prácticamente, porque no existía un Estado propiamente dicho, había muchas instituciones, pero no había un Estado. Fue atacado por todos los vecinos en relación de 100 a 1 y del 48 al 68, 20 años. Israel pasó por la guerra del 48, la del 56, la del 67, casi de exterminio.

En 20 años logró superar tres guerras, logró construir un país, redefinir su situación y empezó a mirar lo que es hoy, un país de primer mundo, de avanzada, con índices que se superan a veces a Estados Unidos o Europa".

"En la Franja de Gaza, de 2005-2025, hicieron túneles, misiles, su leitmotiv es eliminar a Israel. En estos 20 años, los sueldos públicos se los pagó Qatar, las escuelas se las pagó Naciones Unidas, no pagaron la salud porque los hospitales, en general, fueron financiados por Europa".

"Si no pagás por empleo público, los salarios, las escuelas, los hospitales. Y aún así no lográs construir un país es porque no querés construir un país".

"Israel quiere ser algo por sí mismo: hablan de las innovaciones, de lo que se construye, de la tecnología, de la ciencia, del futuro. Tenés una tasa de natalidad para un país occidental de casi tres niños por pareja".

"Entonces, tenés una asimetría muy fuerte. Hay que hacer una construcción diferente. Pero vamos a mirar el lado positivo. A partir del 7 de octubre de 2023, ningún país árabe atacó a Israel".