Después de las lluvias, ingresa un frente frío a Corrientes

Después de tres días de lluvias y malas condiciones en la provincia de Corrientes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó este domingo que un frente frío ingresará a la región, marcando un cambio en el tiempo.

Luego de jornadas bajo alerta por precipitaciones, vuelven las condiciones estables pero con un marcado descenso de temperatura.

Para la noche de este domingo se prevén fuertes ráfagas de viento de entre 51 y 59 kilómetros por hora, lo que provocará el ingreso de aire más frío.

Cómo estará el tiempo durante la semana

Para este lunes, se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 19°C, con cielo parcialmente soleado.

El martes y miércoles continuarán las buenas condiciones, con máximas de 21°C y mínimas que oscilarán entre los 11°C y 14°C, acompañadas de cielo mayormente soleado.

Sin embargo, hacia el jueves se notará un leve ascenso térmico, con una máxima de 26°C y cielo algo nublado, anticipando un cambio en las condiciones.

¿Vuelven las lluvias?

El pronóstico extendido indica que el viernes podrían regresar las precipitaciones, con una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 15°C.

De esta manera, tras el paso del frente frío, Corrientes tendrá días más frescos y estables, aunque con la posibilidad de nuevas lluvias hacia el final de la semana.