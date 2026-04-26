Corrientes refuerzan el control de residuos peligrosos con nuevas acciones

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y la Municipalidad de Corrientes iniciaron una articulación de acciones para fortalecer la gestión de residuos peligrosos, con el objetivo de promover un manejo adecuado y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La iniciativa apunta a optimizar el control y la sistematización de los procesos, mediante la inscripción obligatoria de generadores, operadores y transportistas, tanto del ámbito público como privado, en el Registro Provincial de Residuos Peligrosos.

Una herramienta clave para el control ambiental

Desde el organismo destacaron que este registro permite identificar y garantizar la trazabilidad de los residuos peligrosos, reduciendo riesgos para la salud de la población y el ambiente.

Además, brinda respaldo legal a las empresas, mejora su desempeño ambiental y fortalece la transparencia en los procesos vinculados a este tipo de residuos.

Trabajo conjunto con Salud Pública

La gestión de residuos peligrosos, incluidos los patológicos, también fue abordada junto al Ministerio de Salud Pública de Corrientes, en un encuentro donde se definió una agenda coordinada de acciones.

El intercambio permitió avanzar en acuerdos y consolidar una mirada integral para fortalecer un plan de actividades que optimice los procesos y acompañe el cuidado de la salud pública en toda la provincia.

Inscripción obligatoria y alcance

La normativa vigente establece la inscripción obligatoria en el Registro Provincial para todos los actores involucrados en la generación, transporte y tratamiento de residuos peligrosos.

Esta disposición alcanza a establecimientos de salud, industrias y cualquier entidad que manipule residuos infecciosos, tóxicos o inflamables, quienes deberán cumplir con la presentación de formularios y documentación correspondiente para obtener el certificado habilitante.