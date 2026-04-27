Reconocido neurólogo respaldó la producción de cannabis medicinal en Corrientes

El médico y director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), Alejandro Andersson, respaldó la política de Corrientes en materia de cannabis medicinal, en el marco del anuncio oficial sobre la comercialización del aceite en farmacias.

El especialista fue uno de los presentes durante la presentación encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés, donde se confirmó que el producto elaborado en la provincia comenzará a venderse al público en general a partir de mayo, marcando una nueva etapa del programa Caá Cannabis.

Respaldo al desarrollo provincial

Durante su visita al Centro Tecnológico para la Producción (CETEPRO), Andersson destacó el sistema integral con el que se fabrica el aceite y valoró los estándares de calidad.

“Me encantó y quedé muy conforme con todo lo que me mostraron y los vi trabajar muchísimo”, expresó el profesional, quien además resaltó que el proceso cuenta con certificación de calidad bajo norma ISO 9001:2015.

Un producto con respaldo científico

El especialista también ponderó la fórmula del aceite producido en Corrientes, señalando que se basa en quimiotipos ricos en CBD (cannabidiol), bajo el formato Full Spectrum, lo que permite su uso en tratamientos como la epilepsia refractaria, además de su efecto analgésico y antiinflamatorio.

En ese sentido, explicó que el cannabis medicinal puede ser clave para pacientes que no logran una respuesta completa con tratamientos tradicionales. “En muchos casos, agregar terapia cannábica mejora la calidad de vida”, sostuvo.

Con esta medida, el aceite dejará de ser exclusivo del ámbito hospitalario, ampliando su disponibilidad a pacientes que no forman parte del sistema público de salud.

Desde el Gobierno provincial destacan que se trata de un paso importante tanto en materia sanitaria como productiva, consolidando a Corrientes como referente en el desarrollo de cannabis medicinal en el país.