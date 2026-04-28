YPF volvió a subir los combustibles en Corrientes y dejó de tener la nafta más barata

Las estaciones de servicio de YPF en la ciudad de Corrientes amanecieron este martes con una nueva actualización en sus pizarras. El ajuste, aunque leve en términos porcentuales, rompe con la estabilidad de los últimos días y altera el podio de los combustibles más accesibles en la capital provincial.

La nafta Súper de la petrolera estatal, que se comercializaba a $2.038, subió a $2.043, perdiendo así su competitividad frente a otras banderas que decidieron mantener sus valores, al menos por las primeras horas de la jornada.

La pelea por el "precio más bajo"

Con el reciente movimiento de YPF, las petroleras Axion y Puma pasaron a liderar el segmento de precios más bajos en el rubro de naftas base. Ambas compañías mantienen el litro de Súper a $2.038, estableciendo una brecha técnica que, aunque mínima, marca una tendencia de dispersión de precios entre las distintas operadoras.

Por el contrario, Shell continúa posicionándose en el extremo superior de la tabla, con el valor de la nafta Súper rozando los $2.100, consolidándose como la opción más cara para los usuarios correntinos.

Radiografía de precios en Corrientes

A continuación, el detalle de los valores actualizados por empresa:

YPF

Súper: $2.043

Infinia: $2.226

Diésel: $2.238

Infinia Diésel: $2.323

AXION

Súper: $2.038

Premium: $2.359

Gasoil: $2.319

Gasoil Premium: $2.479

PUMA

Súper: $2.038

Premium: $2.367

Gasoil: $2.324

Gasoil Premium: $2.470

SHELL