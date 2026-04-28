Corrientes: un desfile solidario reunirá fondos para pacientes con trasplante hepático

Se realizará un desfile solidario en Corrientes el próximo 12 de mayo con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Argentina de Trasplante Hepático. La actividad será a las 20 en el Salón de Fiestas VIP del Club de Regatas.

La iniciativa es impulsada por el grupo Fashion Top junto al Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Corrientes (Cucaicor). Lo recaudado será destinado a la Fundación Argentina de Trasplante Hepático, que asiste a pacientes de bajos recursos.

El evento incluirá un espectáculo integral con ambientación especial, música en vivo y presentaciones de danza. Participarán el cantante Ricardo Dimas, la bailarina Eldy Domínguez, modelos de Miss Fashion y cuerpos de baile provinciales.

Además, la conducción estará a cargo de Marcelo Gómez Brown y el cierre tendrá una propuesta vinculada al carnaval. La actividad está abierta al público en general.

Un grupo con mensaje

Fashion Top es un colectivo creado en noviembre de 2022 por Luisa Galarza, integrado por mujeres de entre 60 y 83 años. Sus integrantes participan en desfiles en distintos puntos de la provincia con un mensaje centrado en la superación y la vitalidad.

En esta oportunidad, el grupo realizará una presentación a beneficio total de la fundación, reforzando su compromiso social.

Destino de lo recaudado

La Fundación Argentina de Trasplante Hepático es una organización sin fines de lucro con sede en Buenos Aires. Brinda contención y asistencia a pacientes del interior que deben permanecer en la capital para tratamientos complejos.

Los bonos solidarios tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse en la sede de Cucaicor, ubicada en avenida 3 de Abril al 1251. También están disponibles a través del número telefónico 3794 384322.