Ingeniero japonés llegó a Corrientes y visitó el Parque Industrial de Santa Catalina

El Parque Industrial Santa Catalina recibió una visita internacional. Este miércoles, Akira Miura, ingeniero japonés especializado en diseño industrial, recorrió el predio con el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich. Con el objetivo de consolidarlo como un polo de desarrollo industrial y empresarial que impulse el crecimiento económico de la ciudad y la generación de empleo para los correntinos.

Municipalidad de Corrientes

El especialista brindó una capacitación al personal y visitó las instalaciones de la empresa “Canavesio” (del rubro herrería industrial), con el propósito de conocer en detalle la certificación de los procesos que lleva adelante la firma en materia de innovación y tecnología.

Capacitación y potenciación de la industria

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Además, puso en valor el Centro de Economía Circular (CEC) como espacio de capacitación y trabajo colaborativo para las empresas radicadas en el parque. En ese contexto, Akira Miura brindó una charla destinada a las firmas que integran el Parque Industrial Santa Catalina.

Asimismo, mantuvieron contacto con representantes de otras empresas ya instaladas o en proceso de radicación en el predio. Actualmente, el Parque Industrial cuenta con 51 empresas vinculadas, de las cuales 10 se encuentran operativas y otras 10 en proceso de instalación.

El intendente Polich subrayó la relevancia de la visita y del proceso de fortalecimiento del parque, al señalar que “desde el municipio vamos a acompañar a todos los que están invirtiendo y a quienes decidan invertir en la ciudad”.

Respecto del desarrollo generado a partir del funcionamiento del parque y la planificación impulsada por su gestión, el jefe comunal lo sintetizó en una definición clara: “Santa Catalina tiene un futuro muy promisorio”.

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En ese sentido, remarcó que esta oportunidad se potenciará “el día en que se concrete la construcción del segundo puente entre Corrientes y Chaco, ya que la traza cruza precisamente por el predio. Por eso, la tendencia es que, más que un parque industrial, evolucione hacia un parque logístico de carga”, explicó.

“Son múltiples las posibilidades que tienen la ciudad y la provincia en este sentido, ya que el gobernador (Juan Pablo Valdés) trabaja de manera permanente en la atracción de inversiones que permitirán potenciar esta capacidad productiva y logística de Corrientes”, agregó Polich.

Por su parte, Enrique Balverdi, director general de Desarrollo Estratégico (organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda municipal y administrador del Parque Industrial), detalló que la visita incluyó a una de las empresas seleccionadas en una convocatoria del INTI para optimizar sus procesos productivos con el asesoramiento de un especialista japonés.

“Lo que hoy estamos realizando es muy importante, no solo para la empresa en cuestión, sino también para posicionar al parque industrial como un sector estratégico dentro de la ciudad y su desarrollo económico”, destacó Balverdi.